Nikola annonce une perte plus faible que prévu au deuxième trimestre

La start-up de véhicules électriques Nikola Corp. a annoncé une perte plus faible que prévu pour le deuxième trimestre, alors que la société poursuit les tests de validation des véhicules et progresse vers la livraison de ses premiers camions aux clients.

Milton a plaidé non coupable aux accusations criminelles dans une salle d’audience de Manhattan jeudi après-midi.

L’entreprise, dans un communiqué la semaine dernière, a tenté de se séparer de Milton et des accusations : « Trevor Milton a démissionné de Nikola le 20 septembre 2020 et n’a plus été impliqué dans les opérations ou les communications de l’entreprise depuis ce temps. Les actions du gouvernement d’aujourd’hui sont contre M. Milton individuellement, et non contre l’entreprise. Nikola a coopéré avec le gouvernement tout au long de son enquête.

La société a déclaré qu’elle restait déterminée à respecter les jalons et les délais annoncés précédemment et à livrer des camions électriques à batterie Nikola Tre plus tard cette année à partir des installations de fabrication de la société.