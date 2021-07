Nikkole Paulun, une mère adolescente, donne naissance à un troisième enfant, un petit garçon nommé Bodhi John, après une fausse couche

TEEN Maman Nikkole Paulun a donné naissance à son troisième enfant.

Elle a accueilli un petit garçon nommé Bodhi John après avoir fait une fausse couche.

La jeune femme de 27 ans a annoncé la naissance de son fils dans une douce Instagram poste vendredi.

Elle a partagé une photo d’elle-même et de son mari Kyle Ledda admirant Bodhi à l’hôpital, écrivant : « Le petit garçon est là ! Après 14 heures de travail, nous avons accueilli notre adorable bébé arc-en-ciel hier soir !

« Nous l’avons juste reposé et trempé. Merci beaucoup à tous pour les prières et les félicitations. Il est parfait ! »

Aux côtés d’un photo de Bodhi enveloppée dans une couverture, Nikkole a détaillé l’expérience de livraison samedi.

Elle a écrit : « Nous vous présentons notre magnifique garçon arc-en-ciel, Bodhi John Ledda alias Bo Bo !

« Nous sommes allés à l’hôpital mercredi matin à 6 heures du matin pour être induits et je n’étais encore dilaté qu’à un . »

le MTV alun a poursuivi: «À 8 heures du matin, ils m’ont donné du cyotec pour faire mûrir et dilater mon col de l’utérus. Au cours des 4 heures suivantes, j’ai commencé à avoir de très bonnes contractions, mais quand j’ai été contrôlé à midi, je ne m’étais dilaté qu’à un 2. «

Le médecin a finalement décidé de casser l’eau de l’alun de MTV, tandis qu’elle a ensuite décidé de prendre du Nubane et du Pitocin pour engourdir la douleur des contractions.

Ses contractions sont finalement devenues « vraiment intenses » et elle a demandé une péridurale, expliquant : « J’étais tellement excitée seulement de découvrir que j’avais besoin d’un sac de fluides avant qu’ils puissent me donner la péridurale.

« C’est à ce moment-là que les choses sont devenues floues pour moi. J’avais tellement mal. Je sanglotais et les suppliais de se dépêcher et de me donner la péridurale. Mon pauvre mari est probablement traumatisé parce que j’agissais comme une démone . »

Nikkole a expliqué en détail qu’elle souffrait des « pires contractions qu’elle ait jamais eues », ajoutant qu’elle avait finalement eu la péridurale et qu’il était bientôt temps de pousser.

le 16 & Enceinte la star a poursuivi: « Je pouvais à peine retenir l’envie pendant que tout le monde s’installait et 2 1/2 poussées plus tard, nous avons rencontré notre petit bébé!

« J’ai peut-être dit à Kyle plusieurs fois pendant que j’étais en travail que je n’aurais jamais d’autre bébé mais nous parlons déjà du prochain 😅. »

La légende a conclu: « Nous sommes tellement amoureux et tellement heureux de partager ce petit gars avec vous tous «

La fière maman a continué de montrer son nouveau-né en partageant un vidéo d’elle-même le tenant, qu’elle a légendé: « Il est si petit qu’il nage dans ses vêtements de nouveau-né. »

Nikkolé a annoncé le nom de son troisième enfant dans un post Instagram en mai.

L’été dernier, Nikkole a révélé qu’elle souffrait d’une fausse-couche et a demandé aux fans de « nous garder dans vos prières ».

L’ancienne star de MTV est apparue dans la deuxième saison de 16 & Pregnant, diffusée en 2010.

Nikkole a posté une photo d’elle tenant un sonagramme alors qu’elle était tenue par son fiancé d’alors, Kyle Ledda.

Elle a écrit: « Nous étions très heureux d’annoncer que nous allions avoir un bébé, mais malheureusement, nous avons découvert qu’il n’avait plus de battement de cœur. Veuillez nous garder dans vos prières. Si vous avez manqué un fausse-couche + un D&C J’aimerais parler à des personnes qui ont eu une grossesse réussie. J’ai le cœur brisé et j’ai si peur pour l’avenir. »

Nikkole et Kyle se sont mariés en juillet dernier.

Elle a donné naissance à son premier enfant, Lyle, en 2009 avec son ex en difficulté, Josh Drummonds.

Elle a également accueilli une fille en 2015, Ellie Jade, avec son ex-petit ami, Ryan Rice.