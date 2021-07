TEEN Mom Nikkole Paulun a posé NU dans une « couche » juste une semaine après avoir donné naissance à son fils Bodhi.

La femme de 27 ans a déclaré que ses « seins explosaient » alors qu’elle informait les fans de la façon dont elle tenait le coup après l’accouchement.

Instagram/Nikkole Paulun

Nikkole a posé dans une « couche » une semaine après avoir donné naissance à son fils[/caption]

Instagram/Nikkole Paulun

Elle a dit que ses « seins explosent de lait »[/caption]

Nikkole a pris à Instagram jeudi pour partager une photo d’elle posant seins nus tout en portant des sous-vêtements blancs taille haute.

Elle a bercé son fils nouveau-né Bodhi, tandis que ses seins nus étaient bloqués par son bras.

Parallèlement au snap, le MTV alun a écrit: «Bienvenue au 4e trimestre.

« Où le temps se mesure en tétées et en changements de couches.

« Là où les nuits se transforment en jours et les jours se transforment en nuits et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez perdu toute notion du temps.

« Où vous êtes tellement, tellement fatigué, mais vous n’arrêtez jamais d’y aller et de donner à votre bébé tout ce dont il a besoin.

« Où la tenue du jour comprend une couche pour vous ET pour bébé, des chemises tachées de lait et des pantalons qui ne vous vont pas bien. »

Elle a poursuivi : « Où ton cœur explose d’amour tandis que tes seins explosent de lait.

« Là où vous vous regardez dans le miroir et réalisez que vous n’avez plus l’air enceinte mais que vous ne ressemblez plus tout à fait à votre ancien moi non plus.

« Où vous vous sentez incroyablement fier de votre corps, mais vous vous demandez où vous êtes allé et si vous la récupérerez un jour.

« Où vos yeux fatigués et vos seins douloureux n’ont rien sur la crainte écrasante de ce petit humain qui vient de sortir de vous. »

Nikkole a noté que « cela peut être très difficile certains jours, mais quand ils sont enfin blottis dans vos bras, profondément endormis, cela en vaut vraiment la peine » et « vous n’allez pas aimer chaque instant et ce n’est pas grave. »

Elle a conclu: « Là où ça passe si vite, alors vous essayez de tout vous imprégner, de chérir les bons moments et de vous rappeler que les mauvais ne dureront pas éternellement. »

Maman adolescente 2 Star Kailyn Lowry s’est rendue dans la section des commentaires pour dire qu’elle se rapportait au commentaire sur la «couche», en écrivant: «Les sous-vêtements de la couche étaient honnêtement tout. Ma sage-femme m’a aussi appris à y mettre du miel pour guérir.

L’ancienne star de MTV est apparue dans la deuxième saison de 16 & Enceinte, diffusé en 2010.

‘BÉBÉ GARÇON EST ICI’

Nikkolé a annoncé la naissance de son fils dans un doux Instagram poste vendredi dernier.

Elle a partagé une photo d’elle-même et de son mari Kyle Ledda admirant Bodhi à l’hôpital, écrivant : « Le petit garçon est là ! Après 14 heures de travail, nous avons accueilli hier soir notre adorable bébé arc-en-ciel !

«Nous l’avons juste reposé et trempé. Merci beaucoup à tous pour les prières et les félicitations. Il est parfait! »

Bodhi est le premier fils du couple, tandis que Nikkole est également la mère de son fils Lyle, 11 ans, et sa fille Ellie Jade, six ans.





L’AMOUR APRÈS LA PERTE

L’été dernier, Nikkole a révélé qu’elle souffrait d’une fausse-couche et a demandé aux fans de « nous garder dans vos prières ».

Nikkole a posté une photo d’elle tenant un sonagramme alors qu’elle était détenue par Kyle, avec qui elle était fiancée à l’époque.

Elle a écrit : « Nous étions tellement excités d’annoncer que nous allions avoir un bébé, mais malheureusement, nous avons découvert qu’il n’avait plus de battement de cœur. Merci de nous garder dans vos prières. Si vous avez manqué fausse-couche + un D&C J’aimerais parler à des personnes qui ont eu une grossesse réussie. J’ai le cœur brisé et j’ai tellement peur pour l’avenir.

Instagram/Nikkole Paulun

Kailyn a déclaré qu’elle portait également une couche après l’accouchement[/caption]

Instagram

La star de Teen Mom 2 est la mère de quatre fils[/caption]

Instagram

Nikkole a accueilli son fils Bodhi la semaine dernière[/caption]

Instagram

L’ancienne star de MTV partage son plus jeune enfant avec son mari Kyle[/caption]