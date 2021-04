ANCIEN 16 ans et la star enceinte Nikkole Paulun a révélé que son ex Josh Drummonds ne serait pas libéré de prison avant 2026.

Josh purge actuellement une peine pour ses accusations de méthamphétamine et de vol à main armée.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

9 Nikkole a révélé que son bébé papa Josh ne serait pas libéré de prison avant 2026 Crédit: Instagram / Nikkole Paulun

9 Josh a été arrêté sur des accusations de méthamphétamine et de vol à main armée Crédit: Bureau du shérif du comté de Galveston

Le Sun a confirmé que Josh, 29 ans, avait été arrêté le 29 avril 2019 pour «possession de méthamphétamine dans l’intention de livrer».

Selon le document de facturation obtenu par Starcasm: « Josh était en possession de plus de 4 grammes, mais de moins de 200 grammes – un crime au premier degré au Texas. »

De plus, l’ex de Nikkole a été accusé d’avoir violé sa libération conditionnelle et deux chefs de vol aggravé avec une arme mortelle.

Les dernières accusations sont venues après les premières MTV La star aurait volé deux femmes sous la menace d’une arme en avril 2019.

Les ex ont déjà joué dans 16 & Pregnant ensemble, où ils ont accueilli leur fils Lyle en 2009.

9 Nikkole est aussi la mère de sa fille Ellie Jade Crédit: Instagram

Pendant ce temps, Nikkole a également accueilli une fille en 2015, Ellie Jade, avec son ex-petit ami, Ryan Rice.

La jeune femme de 27 ans a partagé une mise à jour sur le temps passé en prison pour son bébé dans un nouveau Histoire d’Instagram poster jeudi.

Elle a dit à ses followers dans une vidéo: « Je me suis réveillée avec tant de messages me demandant ce qui était arrivé au père de Lyle. Il n’est pas mort. J’avais beaucoup de ces questions.

« Il est en prison depuis 2017 et il ne devrait pas sortir avant 2026. »

Elle a ajouté: « Donc Lyle avait sept ans, la dernière fois qu’il a vu son père. »

9 Nikkole est déjà apparu sur la deuxième saison de 16 & Enceinte Crédit: MTV

9 Elle a admis avoir vécu un « traumatisme » de sa relation avec Josh Crédit: Instagram / Nikkole Paulun

L’ancienne star de 16 ans et enceinte a ensuite abordé sa relation avec Josh dans une série de messages texte, écrivant: «Je ne parle pas souvent de Josh ici parce que je trouve que c’est un sujet très sensible pour moi.

« Beaucoup de traumatismes sont venus de cette relation dont je n’ai toujours pas; complètement guéri et je ne sais pas si je le ferai un jour. »

Nikkole a poursuivi: « Une simple conversation le mentionnant ou une brève réflexion sur quelque chose à voir avec lui peut me causer de très mauvais cauchemars et de l’anxiété.

«J’ai l’impression que cela semble dramatique en le disant à voix haute, mais c’est vrai et j’aurais aimé avoir plus de contrôle sur tout cela, mais la réalité est que je le crains plus que quiconque / autre chose.

« Il a été vraiment difficile de gérer les sentiments de Lyle envers lui tout en traitant les miens. »

9 Nikkole a partagé qu’elle était souvent déclenchée en pensant à son ex Crédit: Instagram / Nikkole Paulun

9 Elle a affirmé que Lyle l’avait déjà suppliée de quitter Josh Crédit: Instagram / Nikkole Paulun

Après avoir noté que « beaucoup de mauvaises choses se sont produites la dernière fois », elle a vu Josh, Nikkole a déclaré que « Lyle n’aimait pas du tout son père et me suppliait de le quitter. »

Elle a ajouté qu’après quatre ans, il « semble que Lyle ait oublié toutes les choses traumatisantes qui se sont produites et ne pense qu’aux bons souvenirs qu’il a de son père ».

Nikkole a admis: « Cela peut être frustrant de l’entendre me dire qu’il lui manque. Mais je fais de mon mieux pour traiter ces sentiments avec gentillesse et respect. »

L’ancienne de MTV a dit qu’elle essaie de se souvenir que « nous traitons cette période différemment » et qu’elle « ne peut pas imaginer à quel point il est difficile en tant qu’enfant d’avoir votre père dans et hors de votre vie. »

9 L’ancienne star de télé-réalité a parlé franchement de sa relation troublée avec Josh sur Instagram Crédit: Instagram / Nikkole Paulun

Elle a poursuivi: «J’aurais aimé qu’il y ait un ‘Comment élever un enfant avec un père toxicomane en prison pour les nuls’ mais malheureusement il n’y en a pas.

« Tout ce que je peux faire, c’est être la meilleure maman que je puisse être, même si je sais que cela ne soulagera jamais d’avoir son père dans les parages. »

Elle a ensuite félicité son mari Kyle pour avoir été « un beau-père incroyable » pour Lyle, mais a déclaré « qu’il ne pourra jamais remplir complètement cet endroit dans le cœur de Lyle ».

Nikkole a conclu: « Nous faisons de notre mieux pour qu’il se sente heureux, en sécurité et aimé. »