«J’écris ce message pour le moment pour vous faire savoir que nous allons ‘bien’ et en sécurité,» ferma-t-elle. « Merci de votre compréhension alors que je prends les prochains jours pour moi. »

Selon les autorités locales, au moins trois suspects ont fui les lieux dans une voiture beige en direction de l’autoroute A50. Les forces de l’ordre ont également révélé qu’une personne «avait subi des blessures». Cependant, ils n’ont pas identifié ni précisé qui. On ne sait pas pour le moment qui ils ont arrêté.

Une semaine plus tard, Nikkie a ouvert l’expérience dans une vidéo YouTube détaillée, dans laquelle elle a décrit l’incident comme l’un de ses «pires cauchemars».

«Certains d’entre vous me suivent depuis des années», a-t-elle commencé sa vidéo à l’époque, «et si vous me suivez depuis des années, vous savez que 2020 a été une course. Au cours de ces années, je dois faire une partie de les choses les plus étonnantes, mais aussi partagé mes jours les plus sombres avec vous … et je peux vous dire qu’aujourd’hui est l’un de ces jours sombres. «

«Il y a quelques jours, Dylan et moi faisions partie de l’un de mes pires cauchemars», a-t-elle poursuivi. «Nous avons été volés sous la menace d’une arme chez nous et, même si je ne peux pas vous en dire trop car une enquête est toujours en cours, je tiens à vous faire savoir que je vais bien. Je n’ai peut-être pas l’air d’être ok maintenant, mais je vais bien. «