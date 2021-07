New Delhi : Nikki Tamboli est actuellement inondée de travail après son passage dans l’émission de télé-réalité Bigg Boss 14. La belle diva dont l’assiette regorge de projets à venir veut romancer l’idole de la télévision Sidharth Shukla.

Oui, tu l’as bien lu. Eh bien, ETimes a cité Nikki disant dans l’une des interviews qu’elle pense que sa chimie à l’écran avec Sidharth sera incroyable et a également continué à l’appeler une co-star parfaite.

Élaborant davantage sur son souhait et faisant l’éloge de Sid, Nikki a déclaré :« J’ai toujours été un grand fan de Sidharth. C’est une co-star parfaite et un être humain incroyable. J’aimerais partager l’espace écran avec Sidharth. Je suis un grand fan de son travail. Je suis sûr que nous ferions une paire incroyable. »

Pour les inconnus, Nikki était l’un des étudiants préférés de Sidharth lors de son passage dans l’émission de téléréalité, où Sid était l’un des seniors de Toofani avec Gauahar Khan et Hina Khan dans la saison 14 de Bigg Boss.

On a beaucoup parlé de la camaraderie de Nikki et Sidharth pendant l’émission, car Sid était souvent vu en train d’aider et de guider Nikki même lorsque tous les autres colocataires étaient contre elle.

La finaliste de Bigg Boss 14 a récemment participé à une émission de téléréalité Khatron Ke Khiladi 11 aux côtés de ses anciens concurrents Abhinav Shukla et Rahul Vaidya au Cap, en Afrique du Sud.

Côté travail, le clip de Tamboli avec Millind Gaba intitulé Shanti est sorti récemment et l’actrice est félicitée par tous.

Nikki dont le minou est plein de nombreux projets a également été vu avec Tony Kakkar pour leur chanson « Number Likh ». Il crée également des vagues parmi leurs fans. La chanson a déjà fait 33 millions de vues sur leur chaîne YouTube officielle et était également en tête du classement musical pendant des semaines.