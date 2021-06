Nikki Tamboli taquine Vishal Aditya Singh-Sana Makbul pour leurs photos confortables

L’émission de cascades parlée ‘Khatron Ke Khiladi’ qui tourne sa 11e saison cette année a rassemblé des célébrités en tant que concurrents et est sous les feux de la rampe depuis un certain temps. Vishal Aditya Singh est l’un des candidats à bord avec Divyanka Tripathi Dahiya, Abhinav Shukla, Shweta Tiwari, Arjun Bijlani, Nikki Tamboli et quelques autres noms connus.

Récemment, Vishal a posté quelques photos pâteuses posant avec Sana Makbul, qui fait également partie de ‘KKK 11’ sur son Instagram. Les photos ont surpris tout le monde sur Internet. Il a sous-titré la photo comme « Aayat ki Tarah », qui est une ligne de la chanson populaire d’Arijit Singh « Aayat » du film « Bajirao Mastani ».

Nikki, qui est également leur co-concurrente, s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit. « @divasana @vishalsingh713 Uffffff l’amour est dans l’air. » Abhinav que nous connaissons de « Bigg Boss 14 » a tiré la jambe de Vishal et a dit : « Shakal Shikaayat ki tarah ku hai mere bhai !

Les internautes n’ont pas non plus pu retenir leur enthousiasme, ils ont profité de la section des commentaires et ont comblé la photo avec des cœurs d’un côté et de l’amusement de l’autre. Les fans ont également adoré voir Vishal et Sana être romantiques. « Hum pighal gye est post par (ce post a fait fondre nos cœurs) », a commenté l’un, tandis qu’un autre les a appelés « trop ​​chauds pour résister ».

Il y a quelques jours, Vishal avait également posté des photos avec Nikki Tamboli qui ont fait penser aux internautes qu’il y avait une certaine alchimie entre les deux et les rumeurs ont décollé.

Après avoir vu cette photo, les internautes se sont précipités et ont demandé aux deux à ce jour, mais ils ne savaient pas que l’histoire avait une tournure.