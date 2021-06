Nikki Tamboli sur la mort de son frère, participation à ‘Khatron Ke Khiladi 11’

Nikki Tamboli, la célébrité de « Bigg Boss 14 », a perdu son frère à cause de COVID-19 deux jours avant de devoir se rendre au Cap pour le tournage de « Khatron Ke Khiladi 11 ». Les internautes ont trollé Nikki pour avoir profité trop tôt de la disparition tragique de son frère

Dans une récente interview avec Hindustan Times, Nikki a expliqué ce qu’elle pensait des critiques qui lui ont été adressées pour avoir fait son travail. Elle a dit : « Les gens l’ont mal pris. J’étais déjà aux prises avec tellement de choses mentalement. Ils ont dit des choses tellement horribles sur le fait que j’allais au Cap en laissant ma famille derrière moi.

Tamboli a ajouté : « Mais les gens auront toujours quelque chose à dire, peu importe ce que vous faites. Pourquoi devrais-je m’en soucier ? Ils vont vous juger et faire des commentaires de toute façon. Je faisais mon travail, apne engagement se peechhe nahi hati principal. L’idée d’arrêter ne m’est jamais venue à l’esprit. J’étais un vrai professionnel, je me fiche de ce que les gens ont à dire. »

Nikki a poursuivi en disant: « Je voulais juste aller de l’avant et continuer à relever des défis et à prendre des risques. Faire le spectacle était un risque pour moi parce que j’ai laissé ma mère et mon père dans cette situation où ils ne pouvaient pas se gérer, mais quand même, ils étaient ma colonne vertébrale. Ils m’ont dit que tu devais y aller parce que tu as ton engagement, et quelle que soit la situation, n’abandonne pas. Ils sont fiers de moi.

La starlette a également déclaré: « J’y suis allé et j’ai fait de mon mieux. Je suis fier de moi. Mentalement, j’étais très perturbé et je n’étais pas prêt à faire de mon mieux. Ma famille était en ruine, j’ai perdu mon frère. C’était très difficile pour moi de performer et d’atteindre cette attente. Je n’ai que 24 ans et je ne suis pas assez mature pour gérer la situation. »

Côté travail, Nikki est maintenant de retour du tournage de ‘Khatron Ke Khiladi’ et a quelques clips à venir. Elle est également en pourparlers pour certains films du Sud et des séries Web également. Nikki a été vue pour la dernière fois dans la chanson « Number Likh » de Tony Kakkar.