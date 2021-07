Nikki Tamboli s’ouvre sur son élimination de ‘Khatron Ke Khiladi 11’, dit ‘ce n’était pas facile’

« Khatron Ke Khiladi 11 » a fait ses débuts en fanfare ce week-end, présentant des cascades incroyables de casse-cou.

Les 13 prétendants ont tout donné pour échapper à la « peur phanda ». Nikki Tamboli, Rahul Vaidya, Vishal Aditya Singh et Anushka Sen, en revanche, sont arrivés en dernier. Ces candidats ont eu la possibilité d’échapper à la peur phanda et d’entrer dans la zone de sécurité. Nikki Tamboli a été éliminée vers la fin du programme du dimanche 18 juillet, lorsque l’animatrice Rohit Shetty a annoncé qu’elle avait refusé d’exécuter l’une des cascades en raison de sa peur. L’actrice a utilisé les réseaux sociaux pour exprimer sa tristesse face à son licenciement.

À propos de son élimination, elle a écrit : « #timingiswrong. C’est aussi difficile à décrire avec des mots que d’effectuer cette cascade difficile là-bas. Je sais que cela a été un choc pour tous mes fans et j’en ai aussi été déçu mais que je veux dire désolé et merci à Rohit monsieur qui malgré une telle motivation et un tel mentorat, je n’ai pas pu le faire et j’ai avorté la cascade

Nikki a ajouté: « Ce n’était pas facile, mais j’avais beaucoup de peurs et de bagages émotionnels avant chaque cascade. Mais ce voyage a été une sacrée aventure et je chérirai chaque instant pour toujours. Jusqu’à la prochaine fois. . À tous pour mon prochain super bientôt (sic). » Elle a également partagé une vidéo de sa cascade.

Nikki Tamboli a abandonné une tâche dans l’épisode précédent de Khatron Ke Khiladi 11 en raison de sa peur des bestioles effrayantes et de l’eau. Elle et Anushka Sen ont été chargées d’identifier les bestioles effrayantes qui avaient été placées sur elles. Lorsque Nikki a refusé de terminer la tâche, Rohit Shetty est devenue furieuse contre elle pour ne même pas l’avoir tentée. Il pense qu’être éliminé la première semaine est un embarras majeur. L’actrice se voit ensuite donner une chance de plus de se sauver par Rohit Shetty. Cependant, elle abandonne également le troisième défi, ce qui entraîne son éviction de la compétition.