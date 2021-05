Nikki Tamboli riposte aux trolls qui l’ont critiquée pour avoir «profité» quelques jours après la mort de son frère | Nouvelles des gens

New Delhi: La célébrité de Bigg Boss 14, Nikki Tamboli, qui a perdu son frère de 29 ans, Jatin, le 4 mai, s’est rendue sur Instagram pour critiquer les trolls qui lui avaient fait honte de profiter de la vie quelques jours seulement après la disparition de son frère.

Prenant ses histoires sur Instagram samedi (8 mai), l’actrice a écrit qu’elle méritait aussi le bonheur dans sa vie et que sa famille le voulait aussi pour elle.

«Certaines personnes stupides m’envoient un message et commentent mes photos que mon frère vient de décéder il y a quelques jours, ne vous sentez-vous pas honteux d’apprécier alors laissez-moi vous dire idiots que j’ai aussi ma vie, je mérite aussi d’être heureux sinon pour moi pour mon frère comme il aime quand je reste heureux et ces gens qui n’ont pas de travail mais qui n’ont que le temps de commenter et de répandre la négativité je vous demanderais d’aller réaliser vos rêves cela fera de vous et de vos parents et de votre bien-aimé les plus heureux aussi », lit-on dans la note de Nikki.

Nikki est actuellement au Cap, en Afrique du Sud, pour le tournage de l’émission de télé-réalité d’aventure Khatron ke Khiladi. L’actrice a publié des histoires Instagram d’Afrique du Sud.

Plus tôt, l’actrice a également publié une longue note sur l’importance de sa famille pour elle et sur le fait que malgré sa perte personnelle, elle participera à Khatron ke khiladi car c’est quelque chose que son frère voulait vraiment pour elle.

Nikki a écrit dans son message: «Ma famille passe toujours en premier, mais ma famille, mes parents, mon père, m’a toujours dit d’aller vivre vos rêves, allez-y parce que croyez-moi, votre frère sera le plus heureux de vous voir réaliser vos rêves. Je me souviens qu’avant que mon frère ne soit admis à l’hôpital, nous avions discuté de khatron Ke Khiladi et il en était très excité et heureux. Je choisis khatron ke khiladi en raison de mon engagement professionnel et j’ai toujours été fidèle à mon travail car il m’a tout donné.

L’actrice a terminé sa note avec: «Je lutte contre ma douleur pour voir mon frère heureux et il sera mon bouclier pour toujours.»

Le frère de Nikki, Jatin, a reçu un diagnostic de COVID-19 et a également été infecté par la tuberculose et la pneumonie.