Nikki Tamboli qualifie le débat sur le népotisme de “conneries” ; révèle pourquoi elle a refusé Jhalak Dikhhla Jaa 10

Après son passage réussi dans l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss 14 de Salman Khan, Nikki Tamboli est inondée de travail. Des vidéoclips à Khatron Ke Khiladi, Nikki a beaucoup à faire. Elle attend maintenant de faire ses débuts à Bollywood et a déjà décliné de nombreuses offres de films à venir. Au milieu de son emploi du temps chargé, Nikki a partagé ses deux cents sur le débat sur le népotisme et l’a qualifié de “conneries” car elle se sent plus privilégiée en tant qu’étrangère qu’en tant qu’enfant vedette.

Dans sa récente interview, Nikki a déclaré qu’elle sentait qu’elle pouvait aller loin car elle pensait que son travail acharné porterait ses fruits. Elle a ajouté que puisqu’elle n’a pas de plan de secours, elle s’efforcera d’atteindre l’excellence pour atteindre ses objectifs. “Le népotisme n’est que conneries. Il existe dans tous les domaines. Je n’y crois pas, je crois juste qu’il faut travailler dur et atteindre la cible dans la bonne direction”, a-t-elle déclaré à Spotboye.

Elle a en outre révélé qu’elle avait refusé la prochaine émission de téléréalité Jhalak Dikhhla Jaa 10 car elle souhaitait explorer de nouvelles opportunités dans les films et l’espace OTT. “En ce moment, je veux explorer autre chose que les émissions de téléréalité. Je lis beaucoup de scénarios pour des projets et des films OTT. Alors, j’ai pensé que cette année je devrais faire une pause dans les émissions de téléréalité et explorer différentes choses”, a-t-elle déclaré.

Nikki a déclaré qu’elle aimait les films masala de Bollywood et qu’elle attendait actuellement la bonne occasion de faire ses débuts d’actrice. “J’ai beaucoup d’offres, mais je veux quelque chose de différent et de grandiose face à un bon acteur. J’attends juste la bonne occasion pour me lancer. Je ne veux rien faire à la hâte. Je crois que la lenteur et la régularité gagnent la course.” elle a ajouté.