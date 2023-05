Nikki Tamboli pose dans une piscine en bikini sexy, montre

La star de Bigg Boss, Nikki Tamboli, est populaire pour partager ses photos et vidéos audacieuses sur Instagram. Nikki Tamboli a un superbe sens de la mode et l’actrice chaude et sexy continue de partager ses vidéos et photos sur Instagram afin de donner à ses millions de fans un aperçu de sa vie.

Nikki Tamboli bénéficie d’un énorme fan suivant sur Instagram et la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales en un rien de temps. Nikki Tamboli, 26 ans, a encore une fois fait monter la température en publiant une vidéo torride et sexy d’elle-même sur Instagram portant un bikini et profitant d’un moment de qualité dans une piscine.

Regardez la vidéo virale ici :





Dans la vidéo virale, Nikki Tamboli peut être vue en bikini sexy et jouant avec l’eau. Nikki Tamboli a sous-titré la vidéo comme « En mode bronzage ». La vidéo a reçu plus de 85 500 likes jusqu’à présent.

Il y a quelques semaines, Nikki Tamboli avait attiré l’attention de tous en postant une vidéo dans un body noir plongeant. Dans la vidéo, Nikki a montré sa silhouette tout en courbes allongée sur un lit. Nikki Tamboli a légendé la photo : « Avertissement parental, regarde-moi à tes risques et périls ! »

Nikki Tamboli s’est retrouvée dans des ennuis juridiques l’année dernière lorsque son nom a fait surface lors d’une enquête sur l’affaire d’extorsion de Rs 200 crore impliquant l’escroc Sukesh Chandrasekhar.

Nikki Tamboli a joué dans des films comme Kanchana 3, Thippara Meesam, etc. L’actrice a également fait partie d’émissions de téléréalité comme Bigg Boss et Khatron Ke Khiladi saison 11.