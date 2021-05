Nikki Tamboli partage des selfies ensoleillés sur la plage avec Arjun Bijlani, Abhinav Shukla du Cap | Nouvelles des gens

New Delhi: Les concurrents de Khatron Ke Khiladi 11 Nikki Tamboli, Arjun Bijlani, Aastha Gill et Abhinav Shukla ont récemment été vus en train de se détendre près de la plage du Cap et de cliquer sur des selfies dans le post Instagram de Nikki Tamboli lundi 17 mai.

Les acteurs ont pleinement profité de l’heure d’or et ont cliqué sur plusieurs selfies amusants les uns avec les autres. Le groupe était tout sourire pour la caméra et semble s’amuser dans la capitale de l’Afrique du Sud.

Découvrez leurs clics récents:

Malgré le décès récent de son frère, Nikki s’était courageusement levée et avait décidé de remplir ses engagements professionnels avec Khatron Ke Khiladi 11. Dans un précédent post Instagram à ce sujet, elle avait mentionné à quel point elle avait toujours été fidèle à son travail et que sa famille veut qu’elle réussisse et réalise ses rêves, quoi qu’il arrive.

Nikki Tamboli, Divyanka Tripathi Dahiya, Arjun Bijlani, Rahul Vaidya, Abhinav Shukla, Vishal Aditya Singh, Aastha Gill, Anushka Sen, Sana Makbul, Sourabh Raaj Jain, Varun Sood et Mahek Chahal sont actuellement au Cap pour le tournage du Rohit Shetty- émission animée.

Pour l’inversé, l’émission est basée sur l’émission de télévision américaine Fear Factor dans laquelle les participants sont tenus de s’affronter en effectuant des tâches ou des cascades risquées. Les concurrents sont souvent obligés de faire face à leurs peurs alors que les défis testent leurs limites.