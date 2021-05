De grands noms de l’industrie de la télévision indienne sont actuellement au Cap, en Afrique du Sud, pour le tournage de la 11e saison de «Khatron Ke Khiladi». Des célébrités participant à l’émission telles que Shweta Tiwari, Divyanka Tripathi, Aastha Gill, Vishal Singh continuent de publier des photos de rêve du Cap sur leurs réseaux sociaux.

Le plus récent est la renommée de Bigg Boss 14 Nikki Tamboli. L’acteur a posté une photo de plage étouffante en posant pour la caméra. On peut voir Tamboli afficher son corps tonique dans un monokini bleu avec un sourire sur son visage. «Marées hautes et bonnes vibrations», a-t-elle sous-titré son message.

Cependant, son co-concurrent BB14, Rahul Mahajan, a semblé remarquer quelque chose au-delà de la plage et de la chaleur de Tamboli. «Pas de talons», a commenté Mahajan sur le post de Nikki avec un emoji souriant.

Tamboli a connu le succès depuis la fin de BB14. Cependant, l’acteur a été frappé par la stratégie plus tôt ce mois-ci car elle a perdu son frère aîné à cause de complications liées au COVID. Depuis lors, Tamboli a été critiquée par des internautes pour avoir participé au «KKK 13», quelques jours après la disparition de son frère.

Nikki n’a cessé de répéter que son frère souhaitait la voir réussir et qu’elle poursuit ses rêves pour le rendre heureux. Pourtant, elle a été trollée par les internautes sur les réseaux sociaux.

Lundi 9 mai, Nikki a partagé un message émotionnel sur Instagram expliquant comment elle avait du mal à retenir ses émotions après avoir perdu son frère. L’acteur a cependant maintenant supprimé le message mais a partagé une note partagée disant: « Un million de mots ne vous ramèneraient pas, je le sais parce que j’ai essayé, pas plus qu’un million de larmes, je le sais parce que j’ai pleuré.

Tamboli a réussi à se tailler une place dans le top trois de la finale du BB14 mais a été expulsé en raison de votes faibles.