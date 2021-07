Nikki Tamboli parle de Rahul Vaidya et Abhinav Shukla étant son système de soutien

Nikki Tamboli est récemment revenue à Mumbai après avoir terminé son tournage de « Khatron Ke Khiladi 11 » au Cap. Après son retour, elle a parlé de son parcours dans la série avec d’autres célébrités et à quel point c’était divertissant.

Dans une interview exclusive avec BollywoodLife, Nikki a parlé de ses concurrents de » Bigg Boss 14 » Abhinav Shukla et Rahul Vaidya étaient son plus grand soutien au Cap, juste après la disparition de son frère. Elle les a appelés ses piliers alors qu’elle jouait dans ‘Khatron Ke Khiladi 11’. Nikki a également déclaré: « J’ai adoré faire le spectacle et je n’avais jamais pensé que je le ferais. Auparavant, nous nous asseyions avec nos parents et regardions le spectacle et réfléchissions à la façon dont ces célébrités doivent faire les cascades. Soudain, un jour, j’obtiens un m’a appelé pour me demander de venir rencontrer Khatron Ke Khiladi et j’ai été surpris. »

Nikki a également exprimé qui elle aimerait voir dans » Bigg Boss 15 » de ses co-concurrents » Khatron Ke Khiladi 11 « . « Je veux qu’Arjun Bijlani aille dans Bigg Boss 15. Je ne veux pas qu’Aastha Gill aille dans la série car je ne vois personne la déranger. Et cette maison est terrible. Par conséquent, je ne veux pas qu’Aastha mais Arjun aille à l’intérieur de Bigg Boss 15 house et même gagner le spectacle. J’ai vu et compris Arjun et il est très vocal. Il peut prendre position pour lui-même et même soutenir ses amis et prendre position pour eux. Il est entêté et concentré. Il sait exactement quoi il veut dans la vie et je pense qu’il gagnera la série s’il y va. »

Nikki vole actuellement les cœurs avec son nouveau clip ‘Shanti’.