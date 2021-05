Nikki Tamboli, la candidate de ‘Khatron Ke Khiladi 11’, fait monter la température dans une robe rouge audacieuse, les photos deviennent VIRAL

L’ancienne participante de « Bigg Boss 14 », Nikki Tamboli, qui est actuellement au Cap, filmant pour l’émission de téléréalité basée sur des cascades « Khatron Ke Khiladi 11 » met le feu aux médias sociaux avec ses photos dans une tenue rouge grésillante.

L’actrice, qui a créé une base de fans massive sur les médias sociaux (2 millions et plus), s’assure de ne jamais décevoir ses abonnés et continue donc de partager les mises à jour et les dernières photos de ses séances photo en plus de taquiner ses futurs projets.

Lundi, la diva a pris son pseudo Instagram vérifié pour partager des photos dans une robe rouge enflammée avec des bretelles de nouilles. Nikki avait l’air brûlante alors qu’elle affichait sa forme ajustée dans la tenue révélatrice. À la fois gracieuse et sexy, Nikki a fait monter la température en arrondissant son look avec des mèches ondulées en cascade sur un côté et un maquillage smokey sur le point.

Sur l’une des photos, l’actrice est vue en train de canaliser sa diva intérieure alors qu’elle se montre sur son équilibre, tandis que sur la deuxième photo, elle a affiché son sourire d’un million de dollars avec le plus grand panache.

Regardez les photos ici:

Avant cela, Nikki avait pris d’assaut Internet en partageant une photo avec ses coéquipiers de ‘KKK11’ Arjun Bijlani, Abhinav Kohli et Aastha Gill, vêtus de séparations rouges et de baskets.

Alors que les fans attendent que « KKK11 » soit diffusé, les participants ont traité les fans avec des photos et des vidéos BTS amusantes qui deviennent virales sur Internet.

Dans le même ordre d’idées, Nikki Tamboli avait perdu son frère Jatin quelques jours avant de confirmer sa participation à l’émission, en raison de plusieurs complications liées à la santé et au COVID également. Cependant, Nikki a décidé d’aller de l’avant et de participer à l’émission en déclarant que c’était le souhait de son frère et qu’il serait toujours à ses côtés quoi qu’il arrive.