Nikki Tamboli fait monter la température en haut de bikini noir sexy, pantalon taille basse, montre

La star de Bigg Boss, Nikki Tamboli, est populaire pour son sens vestimentaire unique et ses déclarations audacieuses. Nikki Tamboli est très active sur Instagram et elle continue de publier ses vidéos et photos sur les réseaux sociaux afin de rester en contact avec ses millions de followers sur Instagram. Inutile de préciser que la plupart des vidéos et photos postées par Nikki Tamboli deviennent virales sur internet.

Maintenant, une vieille vidéo de Nikki Tamboli est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo a été publiée sur Instagram par l’actrice de 26 ans il y a quelques semaines. Dans la vidéo virale, Nikki Tamboli peut être vue portant un haut de bikini noir chaud et sexy et un pantalon en jean taille basse. Nikki a opté pour un maquillage minimal. Partageant la vidéo torride, Nikki Tamboli avait écrit : « « Je trouve mon bonheur là où le soleil brille. »





Un peu plus tôt, Nikki Tamboli avait défrayé la chronique en postant une vidéo vêtue d’un body noir au décolleté plongeant. Dans la vidéo, Nikki peut être vue exhibant son corps tonique allongée sur un lit.

Nikki Tamboli a légendé la photo : « Avertissement parental, regarde-moi à tes risques et périls ! »





Nikki Tamboli s’est retrouvée dans des ennuis juridiques l’année dernière lorsque son nom a fait surface lors d’une enquête sur l’affaire d’extorsion de Rs 200 crore impliquant l’escroc Sukesh Chandrasekhar.

Nikki Tamboli travaille principalement dans le cinéma telugu, le cinéma tamoul et la télévision hindi. Outre Bigg Boss, elle avait également participé à des émissions de téléréalité telles que Fear Factor : Khatron Ke Khiladi 11.