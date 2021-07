Nikki Tamboli est sauvage, pleine d’enthousiasme et d’énergie positive : Milind Gaba sur la chanson ‘Shanti’ ! | Nouvelles des gens

New Delhi : le morceau « Yaar mod do » du chanteur Milind Gaba, qui change la donne, qu’il a créé en collaboration avec Guru Randhawa, est toujours un favori parmi les jeunes après des années.

« L’essence de la chanson ‘Yaar mod do’ est basée sur une véritable amitié. Par conséquent, les gens s’y rapportent profondément. Jusqu’à ce qu’il y ait de l’amitié dans ce monde, la chanson jouera toujours. Guru Randhawa a un énorme public parmi les jeunes et ma collaboration avec lui a contribué à diversifier le public », a déclaré Gaba à IANS.

Sa nouvelle chanson « Shanti » a Gaba multitâche en tant que musicien, chanteur et parolier. Il joue également dans le clip avec Nikki Tamboli, célèbre « Big Boss 14 », qui a également été vue récemment dans « Fear Factor: Khatron Ke Khiladi 11 ».

Gaba a informé que Nikki Tamboli était toujours le premier choix pour sa vidéo. « Elle a été la première qui m’est venue à l’esprit pour figurer sur ce morceau. Nous l’avons approchée et elle a adoré l’ambiance du morceau », a déclaré le chanteur, qui a prêté sa voix à diverses chansons en punjabi et en hindi. La chanson a reçu plus de 19 millions de visites au dernier décompte, depuis son abandon le 21 juin.

Parlant de Nikki Tamboli, il a ajouté : « Elle est sauvage, j’ai eu une expérience incroyable en travaillant avec elle. Elle est pleine d’enthousiasme et d’énergie positive. »

Il a rencontré Nikki pour la première fois pour le tournage de la chanson qui a duré près de trois jours. « Le premier jour, nous étions tous les deux gênés l’un avec l’autre lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Cependant, alors que nous commencions nos séances d’entraînement de danse, nous avons commencé à bien tisser des liens et à avoir une bonne chimie, ce qui se reflète dans la vidéo », se souvient-il.

Les chansons populaires de Gaba incluent « Saddi Dilli », « Bienvenue », « Malamaal », « Nazar lag jayegi », « Zindagi di paudi » et « Elle ne sait pas ».

Parlant de ses prochains morceaux, il a déclaré: « Il y a quelques bonnes collaborations et un numéro de Bollywood en préparation. Il y aura, espérons-le, une vidéo surprise de mon dernier album ‘Blessed’. »