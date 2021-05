Nikki Tamboli est-il expulsé de «Khatron Ke Khiladi 11»? Trouver

Nikki Tamboli fait partie des nombreuses célébrités qui ont participé à l’émission de télé-réalité basée sur l’aventure ‘Facteur de peur: Khatron Ke Khiladi 11‘à Cape Town. Le ‘Bigg Boss 14«Le concurrent semble être devenu un concurrent expulsé de l’émission. La chanteuse Aastha Gill est allée sur sa page Instagram et a partagé une photo cliquée avec Varun Sood. Sur la photo, Nikki a commenté « tu me manques », ce qui a fait penser aux internautes qu’elle ne faisait plus partie de l’émission.

Tout en partageant la photo, Aastha l’a sous-titrée sur sa page Instagram, « Jumelage et victoire avec @ varunsood12 # kkk11 #aasthagill #varunsood #twinning Outfit @saltznsandofficial Styled by @stylebysaachivj Team @ sanzimehta777 @ vanita_parihar01. »

Nikki a commenté: « J’ai hâte de vous amuser à nouveau avec vous. Vous manquez. »

Juste avant de se diriger vers le ‘Khatron Ke Khiladi 11‘shoot, Nikki a perdu son frère à cause du COVID-19. La starlette a été critiquée par des internautes pour se diriger vers le tournage.

En les reprochant, elle a écrit sur son histoire Instagram: « Certaines personnes stupides m’envoient des messages et commentent mes photos que mon frère vient de décéder il y a quelques jours ‘Ne vous sentez pas honteux, vous appréciez.' »

Tamboli a ajouté: « Alors laissez-moi vous dire, idiots, que j’ai aussi ma vie, je mérite aussi d’être heureux sinon pour moi-même, pour mon frère comme il aime quand je reste heureux. Et ces gens qui n’ont pas de travail mais seulement ayez le temps de commenter et de répandre la négativité, je vous demanderais d’aller réaliser vos rêves. Cela vous rendra heureux, vous, vos parents et vos proches aussi. «