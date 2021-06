Nikki Tamboli en larmes alors qu’elle fait face à ses pires craintes dans une nouvelle promo

L’émission très attendue ‘Khatron Ke Khiladi’ est sur le point de sortir bientôt sur les petits écrans et les fans ne peuvent pas garder leur calme.

Mettant en vedette des noms connus comme Arjun Bijlani, Shweta Tiwari, Diyanka Tripathi, Rahul Vaidya, Anushka Sen, Nikki Tamboli, entre autres, l’émission fait attendre ses téléspectateurs avec impatience.

La page Instagram officielle de ColorsTV a publié un teaser mettant en vedette Nikki Tamboli. Le message était sous-titré : « Le Cap mein shuru hone wala hai ‘Darr’ aur ‘Dare’ ka ultime champ de bataille. Dekhiye @nikki_tamboli ko apne darr ka saamna karte huye Khatron Ke Khiladi 11 mein, bientôt disponible sur #Colors #KKK11.

Face à ses peurs, on peut voir Nikki Tamboli jouer avec le plus grand dévouement dans la vidéo. Vous pouvez également entendre Rohit Shetty dire ‘Ye Nikki Tamboli nahi ye ‘Cheekhi Tamboli’ hai’.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires et ont également demandé une promo de Rahul Vaidya. Un utilisateur a écrit : « Je suis sûr que Nikki va le rendre intéressant. »

Pour les non avertis, Nikki Tamboli est partie pour le Cap deux jours après la mort de son frère.

Une vidéo d’Arjun Bijlani est également devenue virale il y a quelques jours. La promo partagée sur le compte Instagram de ColorsTV, s’est ouverte avec Arjun Bijlani effectuant une cascade sur une tour électrique. Il semble avoir touché les mauvais fils et se met à pleurer et à crier. Rohit Shetty, dit: « Bijli ke jhatkon ne dila di inko yaad nani. ye hai apne Arjun Bijlani ».

Dans une publication Instagram, Rohit a félicité les candidats et toute l’équipe pour avoir fait preuve d’un grand courage pour réussir cette saison malgré la peur du coronavirus. Il a ajouté que la fusillade s’était déroulée sans aucun obstacle et il en est reconnaissant. Une partie de sa légende disait: « Je peux dire avec fierté que cette fois, nous avons fait passer le spectacle au niveau supérieur et maintenant nous avons hâte de partager l’aventure avec vous tous! »