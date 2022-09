Nikki Tamboli emmenée à la prison de Tihar pour recréer une rencontre avec Sukesh Chandrashekhar ; voici comment l’actrice a rencontré pour la première fois un escroc présumé

L’aile des infractions économiques de la police de Delhi voulait comprendre Chez Sukesh Chandrashekhar racket d’extorsion. Plus tôt samedi, l’EOW avait recréé les réunions qui avaient eu lieu entre Sukesh et ex le chef participant Nikki Tamboli et Sofia Singh dans les locaux de la prison de Tihar où Sukesh a été placé plus tôt.

Ravindra Yadav, qui est la spéciale CP EOW a raconté que les deux héroïnes avaient rencontré Sukesh en prison et qu’on leur avait proposé de bons rôles dans des films. Il a également dit à l’ANI qu’ils avaient recréé la réunion qui avait eu lieu dans les locaux de la prison pour comprendre comment Sukesh travaillait depuis la prison.

Ravindra Yadav a déclaré qu’il était important pour eux de savoir comment Sukesh travaillait depuis sa cellule de prison. C’est pourquoi toute la scène a été recréée dans la cellule de la prison. La scène du crime a été recréée avec Nikki et Sophia. L’officier a en outre révélé qu’ils avaient rencontré l’escroc dans la prison numéro 1 et lui avaient été présentés par Pinky Irani. Ils voulaient recréer toute la configuration à l’intérieur de la prison. De quelle porte sont-ils entrés et où ont-ils exactement rencontré Sukesh ? Tous les moindres détails ont été recréés. Cela les aidera au tribunal et pour la même chose, ils ont également fait de la vidéographie et fait un brouillon de l’affaire.

Découvrez la photo de Nikki Tamboli:

Yadav a en outre révélé que Sukesh est un expert pour escroquer les gens en gagnant leur confiance et leur argent. Les deux héroïnes ont dit qu’elles se sentaient suspectes mais Sukesh a réussi à les tromper. Il est connu pour parler avec beaucoup de confiance et avec ce niveau de confiance, il peut totalement convaincre quiconque doute de lui.

Sukesh était connu pour dire de grandes choses sur lui-même. À certains, il a dit qu’il était un gros producteur et à d’autres, il a dit qu’il dirigeait une chaîne du sud de l’Inde. Il a même appelé la cellule de prison son bureau et avait l’habitude de tromper les gens avec de l’argent seulement.