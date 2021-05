Nikki Tamboli écrit une note sincère aux parents, disant que «papa a perdu sa mère et son fils en 14 jours» | Actualités télévisées

New Delhi: La célébrité de Bigg Boss Nikki Tamboli, qui a perdu son frère Jatin, 29 ans, le 4 mai, a écrit une note sincère pour ses parents.

L’actrice est allée sur son Instagram mercredi et a partagé une photo de ses parents d’une époque plus heureuse et a écrit: «Cher Dieu, donnez-leur de la force, j’espère que je vous rendrai de plus en plus fiers de jour en jour et j’essaierai de garder ce sourire. sur votre visage tout au long ».

Parlant de la façon dont son père est en double deuil alors qu’il a également perdu sa mère, à peine 14 jours avant de perdre son fils, elle a écrit: «Je n’ai aucune idée de la façon dont mon père gère tout cela car il a subi deux pertes majeures. 14 jours. retour sa mère est décédée et maintenant son fils je prie et donne toutes mes forces à mon père et maman ».

Le frère de Nikki a reçu un diagnostic de COVID-19 et a également été infecté par la tuberculose et la pneumonie.

Nikki avait précédemment partagé un article sur la perte de son frère et avait écrit: «Ça nous a brisé le cœur de te perdre Tu n’es pas partie seule Pour une partie de nous, nous sommes allés avec toi Le jour où Dieu t’a rappelé à la maison Tu nous a laissé de beaux souvenirs Ton amour est toujours notre guide Et bien que nous ne puissions pas vous voir Vous êtes toujours à nos côtés Notre chaîne familiale est brisée Et rien ne semble pareil Mais comme Dieu nous appelle un par un La chaîne se reliera à nouveau.

Nikki avait également été testé positif au COVID-19 en mars. L’actrice s’est remise du virus en avril.