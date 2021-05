Nikki Tamboli écrit une note émotionnelle après la disparition de son frère et confirme sa participation à «  Khatron Ke Khiladi 11  »

La star de « Bigg Boss 14 », Nikki Tamboli, a pris jeudi son pseudo Instagram pour écrire une note émotionnelle à son frère Jatin, déclarant qu’elle avait décidé de participer à « Khatron Ke Khiladi 11 ».

S’adressant à Instagram, Nikki a partagé quelques photos d’elle-même, le dos tourné vers la caméra, arborant une veste noire avec les mots « Fear Factor » écrits dessus. Elle a été vue clignoter la victoire ainsi que les signes de pouce levé.

Dans la longue légende, Nikki a donné tout son cœur et a révélé pourquoi elle avait décidé de reprendre « Khatron Ke Khiladi 11 » malgré le décès de son frère il y a quelques jours à peine.

« Je suis à ce stade de ma vie en ce moment où ma famille se bat dur pour surmonter la perte d’une part et où j’ai mes engagements professionnels … où je suis au sommet de ma carrière d’autre part, et si je dois choisir entre cela, il n’y a pas d’autre option, ma famille passe toujours en premier, mais ma famille, mes parents, mon père m’a toujours dit d’aller vivre vos rêves, allez-y parce que croyez-moi, votre frère sera le plus heureux de vous voir réaliser vos rêves. » lu une partie de la note de Nikki.

«Je me souviens qu’avant l’admission de mon frère à l’hôpital, nous avions discuté de Khatron Ke Khiladi et il était très excité et heureux à ce sujet. Je choisis Khatron Ke Khiladi en raison de mon engagement professionnel et j’ai toujours été fidèle à mon travail car il a donné moi tout », lit-on dans la note.

« Je sais dans mon cœur ce que ma famille signifie pour moi. Je me suis présenté comme étant fort devant les gens mais je sais où je me situe dans ma vie et ma famille sait ce que je traverse, mais comme on dit » Le Show Must Go On. « Je vais pour mon frère, pour ma famille et pour surmonter ma peur là où, comme je le sais, il y a des centaines et des millions de personnes qui prient pour ma famille et mon frère et je vais aller réaliser tout avec le soutien de mon ange gardien mon père. Je voulais que mon frère sorte de l’hôpital et me voit à khatron Mais cela n’arrivera pas, mais maintenant il sera le plus proche pour me regarder d’en haut. Je me bats mon douleur de voir mon frère heureux et il sera mon bouclier pour toujours », conclut Nikki.

Pour l’inversé, le frère de Nikki, Jatin, 29 ans, est décédé mardi matin. Nikki a partagé la raison de la disparition prématurée de son frère sur Instagram Stories.

« Mon frère n’avait que 29 ans. Il avait beaucoup de problèmes de santé depuis de nombreuses années? Il y a 28 jours, mon frère a été admis à l’hôpital alors que ses poumons se sont effondrés, il survivait avec un poumon. Il a été testé positif pour la tuberculose et le Covid à l’hôpital. », A écrit Nikki.

Elle a ajouté: « Il a également eu une pneumonie et aujourd’hui matin, son cœur a cessé de battre et de répondre. Dieu a toujours été gentil avec moi et ma famille. Il a sauvé mon frère plusieurs fois, mais comme nous le disons, ce qui est écrit est écrit dans le destin. jamais changer cela. Je remercie tous ceux qui ont prié pour mon frère. Il était fatigué de l’hôpital. » « Il est dans le meilleur endroit et entre de meilleures mains. Dieu prendra soin de lui », conclut-elle.

Plus tôt mardi, Nikki avait publié une note sur la mort de son frère sur Instagram, avec sa photo. « Nous ne savions pas que ce matin, Dieu allait appeler votre nom. Dans la vie, nous vous aimions beaucoup? Dans la mort, nous faisons la même chose? Cela nous a brisé le foyer de vous perdre? Vous n’êtes pas allé seul? Pour une partie de Nous sommes allés avec vous? Le jour où Dieu vous a rappelé à la maison? Vous nous avez laissé de beaux souvenirs … Votre amour est toujours notre guide « , a-t-elle écrit dans sa note Instagram.

« Et même si nous ne pouvons pas vous voir … Vous êtes toujours à nos côtés? Notre chaîne familiale est brisée? Et rien ne semble pareil? Mais comme Dieu nous appelle un par un … La chaîne se reliera à nouveau. Vous n’avez donné personne. un dernier adieu?. Jamais dit au revoir? Vous étiez parti avant que nous ne le sachions, Et Dieu seul sait pourquoi. «

« Un million de fois tu nous manqueras. Un million de fois nous pleurerons? Si l’amour seul pouvait t’avoir sauvé, tu ne serais jamais mort? Nous nous reverrons un jour … Je remercie Dieu qu’il ait fait de toi notre frère pendant que tu étais ici sur terre. Vous êtes toujours aimée immensément et jamais oubliée? Que votre âme repose en paix !! » Elle a conclu le message en disant qu’elle va manquer son «dada».