Nikki Tamboli, candidate de ‘Khatron Ke Khiladi 11’, grésille en sari noir, partage des photos avec une légende pleine d’esprit

La célébrité de Bigg Boss 14 Nikki Tamboli a récemment partagé des photos dans un superbe sari noir. Le sari simple mais magnifique définit ses courbes et a l’air incroyable. Elle l’a associé à des chaussures beiges et à des cheveux lissés.

Nikki a sous-titré le message, La vie est courte. Que mon pallu soit long !’.

Les fans ont adoré les images et étaient de tout cœur pour l’acteur.

L’un d’eux a écrit « Jo nikki se jale zara side se chale ». « Sizzling hot » a écrit un autre.

Récemment, dans une interview avec BollywoodLife, Nikki a parlé de ses concurrents de » Bigg Boss 14 » Abhinav Shukla et Rahul Vaidya, Elle a déclaré: » J’ai adoré faire le spectacle et je n’avais jamais pensé que je le ferais. parents et regardez l’émission et réfléchissez à la façon dont ces célébrités doivent faire les cascades. Soudain, un jour, je reçois un appel me demandant de venir rencontrer Khatron Ke Khiladi et j’ai été surpris. »

Elle a ajouté: « Je veux qu’Arjun Bijlani aille dans Bigg Boss 15. Je ne veux pas qu’Aastha Gill aille au spectacle car je ne vois personne la déranger. Et cette maison est terrible. Par conséquent, je ne veux pas d’Aastha mais d’Arjun entrer dans la maison Bigg Boss 15 et même gagner le spectacle. J’ai vu et compris Arjun et il est très vocal. Il peut prendre position pour lui-même et même soutenir ses amis et prendre position pour eux. Il est entêté et concentré. Il sait exactement ce qu’il veut dans la vie et je pense qu’il gagnera la série s’il y va. »

Pour les non avertis, Nikki a récemment figuré dans le clip ‘Shanti’ avec Milind Gaba.