Nikki Tamboli brûle Internet dans un haut de bikini sexy à imprimé léopard, regardez

Vidéo virale: Nikki Tamboli brûle Internet dans un haut de bikini à imprimé léopard, regardez

La célébrité de Bigg Boss, Nikki Tamboli, qui est maintenant devenue actrice, est connue pour partager ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram et maintenant Nikki Tamboli fait monter la température sur Instagram avec sa vidéo dans une robe sexy.

Nikki Tamboli a participé à la saison 14 de Bigg Boss et elle est devenue un nom populaire en raison de son attitude audacieuse et de son sens vestimentaire original. Nikki Tamboli est également très active sur les réseaux sociaux et elle continue de publier ses photos et vidéos en bikinis et tenues sexy. Depuis que Nikki Tamboli bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram, la plupart des vidéos et des photos partagées par elle sur Instagram deviennent virales en un rien de temps.

Maintenant, une vieille vidéo de Nikki Tamboli affichant ses courbes dans un haut de bikini et un pantalon léopard est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Regardez la vidéo virale ici :





Il y a quelques semaines, Nikki Tamboli, 26 ans, était en vacances à Goa avec sa famille et elle avait posté plusieurs vidéos et photos de ses vacances. Dans l’une des vidéos, Nikki Tamboli a été vue en train de passer du temps de qualité dans une piscine. Nikki a sous-titré la vidéo : « Mode bronzage : activé ».

Nikki Tamboli a joué dans certains films tamouls et télougou et a également participé à l’émission télévisée Sirf Tum. Nikki Tamboli a récemment déclaré qu’elle n’était pas intéressée à faire des émissions de télévision et qu’elle se concentrait sur ses débuts à Bollywood. Je ne fais pas d’émissions de télévision dans un avenir proche. Je ne suis pas non plus désireux de faire des émissions de télé-réalité maintenant. J’ai quelques projets passionnants en vue, mais je ne veux pas en parler avant qu’ils ne sortent. Je veux faire mes débuts à Bollywood bientôt », a déclaré Nikki à ETimes.