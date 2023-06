Vidéo virale: Nikki Tamboli brûle Internet dans un chemisier plongeant sexy, l’internaute dit « tellement chaud », regardez

La célébrité de Bigg Boss, Nikki Tamboli, fait monter la température à chaque fois qu’elle partage ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram. Il est indéniable que Nikki Tamboli est l’une des actrices les plus populaires sur les réseaux sociaux et elle est populaire pour afficher ses vidéos chaudes et sexy dans des vidéos et des séances photo.

Maintenant, Nikki Tamboli a de nouveau partagé une vidéo dans laquelle elle porte un choli lehenga sexy et inutile de dire que sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été partagée par Nikki Tamboli dimanche 11 juin et a reçu plus de 35 000 likes à ce jour. La vidéo a laissé les fans de Nikki Tamboli en admiration devant sa silhouette en forme de sablier. « Tellement chaud », a commenté un utilisateur.

Nikki Tamobli est devenue un nom populaire après avoir participé à l’émission de télé-réalité à succès Bigg Boss saison 14 où elle était l’une des finalistes.

Nikki Tamboli a joué dans certains films tamouls et télougou et a également été vue sur le petit écran dans l’émission populaire Sirf Tum en 2021.

Nikki Tamboli a récemment déclaré dans une interview qu’elle ne faisait plus d’émissions de télévision pour le moment et qu’elle se concentrait sur ses débuts à Bollywood. «Je ne ferai aucune émission de télévision dans un avenir proche. Je ne suis pas non plus désireux de faire des émissions de télé-réalité maintenant. J’ai quelques projets passionnants en vue, mais je ne veux pas en parler avant qu’ils ne sortent. Je veux faire mes débuts à Bollywood bientôt », a déclaré Nikki à ETimes.