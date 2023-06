Nikki Sixx de Mötley Crüe sur sa fille Ruby, 3 ans, rejoignant la tournée mondiale du groupe: « Devenez un père et une rock star »

Nikki Sixx est en tournée mondiale avec Mötley Crüe, et sa fille de 3 ans, Ruby, est de la partie.

Pendant le week-end de la fête des pères, le bassiste et auteur-compositeur de 64 ans s’est produit aux côtés de ses camarades de groupe et co-têtes d’affiche Def Leppard lors de concerts à Clisson, en France, et à Dessel, en Belgique.

Sixx partage Ruby avec sa femme Courtney Sixx, 37 ans, qu’il a épousée en 2014. Il est également père de fils Gunner, 32 ans, et Decker, 28 ans, et de sa fille Storm, 39 ans, qu’il partage avec son ex-femme Brandi Brandt, 54 ans. ainsi que sa fille Frankie-Jean, 22 ans, issue de son précédent mariage avec Donna D’Errico, 55 ans.

Dans une interview avec le magazine People, le musicien a exprimé sa gratitude pour l’opportunité de faire le tour du monde avec son plus jeune enfant.

MOTLEY CRUE LE BASSISTE NIKKI SIXX, 60 ANS, ATTEND AVEC SA FEMME COURTNEY, 33

« Je peux être un père et une rock star dans les mêmes 24 heures et, honnêtement, je ne sais pas sur lequel je travaille le plus. Mais j’adore ça », a déclaré Sixx. « Mes enfants plus âgés sont soit à l’université, soit au travail, et avoir Ruby sur la route me garde la tête froide.

« Une partie de l’accord pour moi de sortir et de tourner à nouveau est si je peux emmener ma famille avec moi », a-t-il ajouté.

La tournée mondiale a débuté en février à Atlantic City et se poursuit avec des spectacles en Amérique latine, en Europe et en Océanie avant de se terminer en novembre.

Le 15 mai, Courtney a partagé son enthousiasme à l’idée de rejoindre Sixx sur la route avec Ruby.

« Je suis une fille heureuse d’être à Londres avec Nikki, Ruby et le groupe ! », a-t-elle écrit sur Instagram, à côté d’une photo d’elle avec Sixx.

« Tellement reconnaissant de pouvoir découvrir 17 pays en 2 mois et de regarder mon homme jouer son butin. »

Sixx a déclaré à People que lui et Ruby avaient établi une routine avant chacune de ses performances.

« L’une de mes activités préférées de Ruby est la ‘promenade royale’ de la loge de papa à la scène. Elle me tient toujours la main et chante ‘Let It Go’ de ‘Frozen’ mais [then] fait irruption dans « Wild Side » », a-t-il déclaré, faisant référence à la ballade puissante du film musical Disney de 2013 et au hit de Mötley Crüe en 1987.

« Elle me le fait jouer en boucle dans la voiture », a déclaré Courtney au point de vente.

Sixx et ses camarades du groupe Mötley Crüe sont devenus célèbres au début des années 1980 et sont connus pour leur maquillage et leurs costumes de scène avant-gardistes.

Courtney a dit à People que Ruby aimait imiter les looks sur scène de son célèbre père.

« La chose la plus mignonne qui soit est de voir papa mettre son maquillage de scène sur elle et la regarder mettre du ruban adhésif assorti sur ses chaussures », a-t-elle déclaré.

Pendant leur tournée, Sixx et Ruby ont dégusté des chocolats chauds à Budapest, une promenade à cheval en Pologne et des promenades au parc d’attractions Tivoli Gardens à Copenhague, selon People.

Mötley Crüe a été fondé en 1981 par Sixx, le batteur Tommy Lee et le chanteur/guitariste Greg Leon. La formation actuelle du groupe comprend Sixx, Lee, le chanteur Vince Neil et le guitariste John 5. John 5 a remplacé le guitariste de longue date du groupe, Mick Mars, qui a annoncé sa retraite en octobre 2022.

Courtney a déclaré à People que « Oncle Tommy » était le membre préféré de Ruby, Mötley Crüe, à part son père.

« Obsédée », a-t-elle ajouté. « C’est trop mignon. »

Vendredi, Sixx a partagé une photo de lui tenant Ruby avec son père et sa fille portant une peinture faciale assortie.

« Tous mes enfants sont des chiens de route », a-t-il écrit dans la légende d’un post Instagram.

« Les rend rapides sur leurs pieds. Ils apprennent à s’adapter aux changements et à ne pas se plaindre. Ils voient toutes sortes de personnes différentes et essaient des plats différents (pas toujours bons non plus). Des avions, des trains et des automobiles pendant des mois.

« Pour moi, je me sens connecté à la maison. J’ai deux familles. Mon groupe, ma femme et mes enfants. Je suis assez reconnaissant. Merci de nous supporter. »