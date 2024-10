NIKKI SIXX de MÖTLEY CRÜE sur le remplacement de MICK MARS par JOHN 5 : « Faire la bonne chose n’est pas toujours amusant »

Dans une nouvelle interview avec Rock classique revue, MÖTLEY CRÜEc’est Nikki Sixx discuté de la décision du groupe d’embaucher un guitariste Jean 5 comme Mick Marssuite à la décision de ce dernier de ne plus tourner avec le légendaire groupe de rock. Nikki dit (selon Guitare.com): « Il devenait de plus en plus difficile de faire quoi que ce soit avec Mick à cause de ses problèmes de mémoire et simplement de ses maux physiques. Et nous avons beaucoup d’empathie pour cela. »

Le bassiste poursuit : « Quand Mick avons quitté le groupe, nous avons dû faire un choix. Et nous avons fait le bon choix avec John. Nous souhaitons Mick rien que le meilleur. »

Abordant le fait que MÖTLEY CRÜE a choisi de continuer sans le guitariste fondateur du groupe, au grand désarroi de certains fans, Sixx a déclaré: « Je dirige ce groupe d’une main de fer et personne ne peut entrer et baiser avec notre groupe, légalement, du point de vue du marketing. » Il a continué en disant que MÖTLEY CRÜE a dû prendre « une décision autonome » quant à la façon de continuer sans Marsce qui, selon lui, était « la bonne chose à faire ». « Mais faire ce qu’il faut n’est pas toujours amusant », Sixx ajouté, « [with] les fans croient que nous avons fait quelque chose que nous n’avons pas fait. »

Mars souffre de spondylarthrite ankylosante (SA), une forme d’arthrite chronique et inflammatoire qui touche principalement la colonne vertébrale et le bassin. Après des années passées à jouer malgré la douleur, il a informé les autres membres de MÖTLEY CRÜE à l’été 2022, il ne pourrait plus tourner avec eux mais serait toujours ouvert à l’enregistrement de nouvelles musiques ou à des résidences qui ne nécessiteraient pas beaucoup de déplacements.

Quand Mars a annoncé sa retraite des tournées avec MÖTLEY CRÜEil a affirmé qu’il resterait membre du groupe, avec Jean 5 prendre sa place sur la route. Cependant, début avril 2023, le musicien, aujourd’hui âgé de 73 ans, a porté plainte contre CRÜE devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, affirmant qu’après son annonce, le reste de CRÜE a tenté de le destituer en tant qu’actionnaire important de la société et des participations commerciales du groupe via une assemblée des actionnaires.

Mars a déclaré que lorsqu’il avait refusé de signer les papiers réduisant sa part des redevances de tournée à seulement 5 %, le groupe avait entamé un arbitrage. Son dossier initial indiquait que le groupe avait soumis l’affaire à un arbitrage « plutôt qu’à un procès public afin que le public ne soit pas au courant de la manière déplorable dont ils ont traité leur ‘frère’ de 41 ans ».

En avril dernier, Sixx dit Angi Taylor de Chicago Roche 95,5 station de radio à propos Marsle départ de MÖTLEY CRÜE: « Nous n’avons pas vu cela venir. Nous étions en train de faire notre tournée des stades, et Mick avait décidé de partir. Et nous avons vraiment dû nous asseoir et nous demander : « Eh bien, qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on se plie ? Devons-nous nous plier aux fans et [concert promoter] Nation vivante [and 2022 and 203 tourmates] DEF LEPPARD?’ Johnnous le savons tous John. j’ai travaillé avec John. Nous en avons en quelque sorte parlé. Et si nous devions passer à autre chose, cela aurait été d’une si belle manière. Ça a été génial. »

En août 2023, Nikki dit Monde de la guitare magazine à propos CRÜEla décision d’embaucher Jean 5: « On ne l’a jamais vu venir Mick n’allait pas pouvoir faire une tournée et allait devoir quitter le groupe. Au milieu – même pas au milieu – d’une énorme tournée, nous avons dû nous demander : « Voulons-nous décevoir les fans ? Voulons-nous laisser [concert promoters] Nation vivante vers le bas? Voulons-nous laisser [tourmates] DEF LEPPARD vers le bas? Voulons-nous nous décevoir parce qu’un membre original de notre groupe ne peut plus tourner ?’ Nous avons dû réfléchir en profondeur à ce que nous allions faire. »

Sixx a continué en disant que Jean 5 était le choix évident pour intervenir Mars dans MÖTLEY CRÜE. Il a ajouté : « [With John] connaissant tous les membres du groupe, et moi ayant cette relation avec lui en écrivant et en tant qu’amis, et même en étant en studio avec lui en train d’écrire des trucs avec le groupe pour [the soundtrack to] « La saleté »c’était comme une évidence dans une situation horrible, quelque chose que nous n’avions pas demandé ou voulu. Et puis c’était assez évident. S’il y avait « le gars », John c’était le gars. Comme je l’ai dit, nous n’avons pas choisi cela, mais comme nous devions être placés dans cette position, nous sommes très satisfaits de là où nous en sommes actuellement. »

Mars – dont le vrai nom est Robert Alan Deal – a servi de MÖTLEY CRÜEguitariste principal du groupe depuis la création du groupe en 1981.

Bien que Sixx est responsable de l’écriture de la part du lion du matériel du groupe, Mars a contribué à la co-écriture de certains des morceaux les plus célèbres du groupe, notamment « Même vieille situation (SOS) », « Filles, filles, filles » et « Dr Feelgood ».

Le seul crédit Mars a sur les deux premiers MÖTLEY CRÜE les albums sont l’instrumental « Que Dieu bénisse les enfants de la bête » sur les années 1983 « Criez au diable ».