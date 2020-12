Elle continue d’expliquer la raison de sa décision et celle d’Artem, notant que bien qu’ils aient toujours eu «notre cœur à avoir le bébé ici», elle ne peut plus avoir l’état d’esprit «D’accord, je vais faire ce travail». .

« Je dois penser à ma famille. Comme, pour le moment, les métiers de la danse ne s’ouvrent pas », ajoute Nikki. « Tout ce qu’Artem pourrait faire, ce n’est pas disponible pour le moment pour travailler. »

Brie dit finalement qu’elle comprend, elle est juste « vraiment triste ».

«Vous avez été mon soutien tout ce temps, parce que Bryan [Danielson]C’est tellement parti », dit-elle à Nikki.« Pendant cette période effrayante, comme, vous et Artem avez été là pour moi tous les jours. Et je suis triste de perdre ça. Et Oiseau. Je ne sais même pas ce que Bird va faire. «