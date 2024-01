Nikki Haley veut une course à deux. Les indépendants du New Hampshire pourraient bien lui en donner un

Hollis, New Hampshire

Danielle Brown a voté pour John McCain lors de la primaire républicaine du New Hampshire en 2000 et pour Barack Obama lors de la primaire démocrate huit ans plus tard. Mardi, elle a l’intention de soutenir l’ancien gouverneur de Caroline du Sud. Nikki Haley pour envoyer un message clair aux deux parties.

“Nous avons besoin de nouvelles idées et d’une nouvelle génération plus jeune”, a déclaré Brown, une électrice non déclarée, en tenant une pancarte Haley 2024 fraîchement dédicacée par le candidat. « Haley est pleine d’énergie. Je pense qu’elle peut faire beaucoup pour notre pays.

Brown est un électeur coincé entre les deux, l’un des milliers de résidents non déclarés et indépendants qui constituent la majorité de l’électorat de Granite State et un élément essentiel de la coalition de Haley. Ses chances dans le New Hampshire – et par extension, le sort de sa campagne – dépendent probablement du nombre d’indépendants qui voteront pour elle lors des primaires de l’État mardi.

Vendredi, 344 335 électeurs du New Hampshire étaient inscrits comme non déclarés, ce qui représente près de 40 % de l’électorat.

La campagne de Haley cible les républicains et les électeurs non déclarés des banlieues jusqu’au littoral, ont indiqué des conseillers, en particulier dans les circonscriptions où Trump a sous-performé d’autres républicains, comme le gouverneur Chris Sununu. Bien que Trump ait remporté la primaire républicaine du New Hampshire en 2016, il a perdu l’État aux élections générales de 2016 et de 2020.

Une victoire dans le New Hampshire pourrait donner à la campagne de Haley l’élan et l’argent des donateurs nécessaires pour concourir en Caroline du Sud le 24 février et pour le vote des États du Super Tuesday le 5 mars.

Une défaite pourrait toutefois accélérer la vitesse à laquelle le Parti républicain se rassemble autour de Trump.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui a mis fin à sa propre candidature à la présidence en novembre, est devenu le dernier ancien candidat à approuver Trump lors d’un rassemblement à Concord vendredi. Haley a rejeté cette approbation, affirmant dans un communiqué que Trump alignait les « initiés de Washington » malgré sa promesse de drainer le marais.

“Mais les gars vont faire ce qu’ils vont faire”, a déclaré Haley.

Haley a accéléré son calendrier de campagne ces derniers jours, ajoutant plusieurs courts arrêts au détail. Flanquée de Sununu vendredi, Haley a déclaré que les petites entreprises sont le « battement de cœur de l’économie » lors d’un arrêt au Newfields Country Store à Newfields, a pris des selfies avec les électeurs et les acheteurs au Kay’s Cafe + Bakery à Hampton et a terminé la journée avec une mairie. à Manchester.

Trump cherche à maintenir l’emprise sur les conservateurs



Alors que Trump fait campagne dans le New Hampshire, l’ancien président essaie de maintenir les républicains dans le rang – et hors de portée de Haley.

“Nikki Haley, en particulier, compte sur les démocrates et les libéraux pour infiltrer vos primaires républicaines”, a déclaré Trump à ses partisans lors d’un rassemblement à Portsmouth mercredi.

Son le cri de ralliement est faux. Les démocrates ne sont pas autorisés à voter à la primaire républicaine et la date limite pour s’inscrire comme électeur républicain ou non déclaré était octobre. Les électeurs non déclarés ont la possibilité de choisir entre un scrutin primaire démocrate ou républicain le jour du scrutin.

Greg Moore, conseiller principal d’AFP Action, le réseau politique soutenu par le milliardaire conservateur Charles Koch, qui a a jeté ses ressources derrière Haley, a déclaré vendredi que les données du groupe montrent que la base de l’ancien gouverneur comprend des électeurs conservateurs. AFP Action, qui a soutenu Haley en novembre, a contacté plus de 210 000 personnes dans le New Hampshire, a déclaré Moore.

“Je pense qu’une partie du discours est que tout est modéré pour Haley et tous les conservateurs pour Trump”, a déclaré Moore. “Je sais que ce n’est pas vrai.”

Ce que l’ancien président ne sait peut-être pas, c’est que les rassemblements et les assemblées publiques de Haley dans le New Hampshire la semaine dernière étaient remplis d’électeurs comme Susan Rice de Rochester, qui a voté à deux reprises pour Trump.

Rice, qui possède une entreprise de fil dans le New Hampshire et le Maine, a été invitée à la Maison Blanche en 2018 sous l’administration Trump pour un événement destiné à présenter les dirigeants de petites entreprises. Elle a déclaré qu’elle pensait qu’il était temps pour le pays de tourner la page.

“Je suis un fervent républicain et je l’ai été toute ma vie”, a déclaré Rice. «Je pense qu’il est temps d’avoir une femme comme présidente. J’aime sa politique étrangère et j’aime le fait qu’elle ait une bonne compréhension de notre frontière sud et de ce qu’elle veut faire pour cela.

Elle a déclaré qu’elle était épuisée par Trump et enthousiasmée par le potentiel de Haley à reconstruire le Parti républicain.

“Je ne m’inquiète pas nécessairement des procès”, a déclaré Rice. “Mais c’est le bagage, et honnêtement, parfois ce qui sort de sa bouche et – comment dire cela diplomatiquement – ​​les injures, le rabaissement des autres.”

Michael Lewis, un résident de Hollis, a déclaré qu’il soutenait la façon dont Trump abordait l’économie, la frontière et les relations de l’Amérique avec l’OTAN, mais qu’il ne pouvait pas voter pour un candidat à la présidentielle « dont l’âge dépasse l’espérance de vie ».

Il a également exprimé des doutes sur la capacité de Trump à se présenter aux élections présidentielles.

« Je pense que la séquence est la suivante : il y a la campagne, puis il y a le [Republican National] Convention, puis il y aura la condamnation de Donald Trump », a déclaré Lewis. « Il va falloir qu’il y ait une alternative. Je pense qu’elle est la réponse.

Pourtant, même si certains anciens électeurs de Trump sont disposés, voire désireux, à voter pour Haley, la base de l’ancien président dans le New Hampshire reste solide.

“MAGA ne sera pas avec elle”, a déclaré Trump jeudi à Fox News.

C’était le sentiment qui régnait au Saddle Up Saloon de Kingston vendredi après-midi, où le sénateur républicain JD Vance de l’Ohio a rallié quelques dizaines de partisans de Trump. Lors d’entretiens, les participants ont mentionné plusieurs critiques que les rivaux de Haley ont formulées à l’encontre de ses opinions en matière de politique étrangère et de son conservatisme.

Sylvia, une électrice de Nashua présente à l’événement qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré qu’elle ne participerait pas aux élections générales si Trump faisait de Haley sa colistière.

“C’est une RINO, une belliciste”, a-t-elle déclaré, utilisant l’acronyme de “Républicain de nom seulement”. “Je ne suis pas du tout pour elle.”

Bill Jackson, un homme de 86 ans de Hampton qui envisage de voter pour Trump, a déclaré qu’il pensait que Haley n’avait de soutien que parmi les élitistes et a fait écho aux commentaires de l’ancien président sur les votes croisés démocrates.

« Elle est pro-guerre. Elle est également pro-immigration, l’immigration clandestine », a-t-il déclaré. «Je veux dire, elle a dit que nous devions traiter ces gens sur un pied d’égalité. Non, nous ne le faisons pas, ils entrent illégalement dans ce pays.

La campagne de Trump et les super PAC alliés ont tenté de présenter Haley comme faible en matière de sécurité aux frontières. Haley a répondu en affirmant que la sécurisation de la frontière serait une priorité absolue de son administration. Elle s’est qualifiée de conservatrice et a déclaré que son plaidoyer en faveur d’une politique étrangère américaine forte visait à prévenir la guerre.

Une alternative à Trump – et à Biden



En cours de route, Haley a développé le discours qu’elle a commencé à faire le soir des caucus de l’Iowa – selon lequel elle est la meilleure chance qu’ont les électeurs d’empêcher Trump et le président Joe Biden de remporter un second mandat. Elle a souligné des sondages qui montrent elle a battu Biden lors d’élections générales avec une marge plus large que le favori du GOP, et a fait valoir qu’elle aiderait les républicains à remporter les élections à la Chambre, au Sénat et au poste de gouverneur.

UN Sondage mariste publié vendredi a trouvé Haley presque à égalité avec Biden, 47% à 44%, lors d’un match pour les élections générales du New Hampshire, tandis que Trump était à 7 points de Biden et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à 8 points.

Haley a également cherché à établir des comparaisons entre Trump et Biden, de leur âge au montant des dépenses gouvernementales qu’ils ont approuvées pendant leur mandat, et a déclaré que les deux présidents avaient un « bagage ».

Travis Dove/Le New York Times/Redux Nikki Haley pose pour un portrait à la State House de Columbia, en Caroline du Sud, en 2016.

Nikki Haley/Twitter Haley avec sa famille : son mari Michael, son fils Nalin et sa fille Rena. Elle a dit sur Twitter que c’était sa première carte de Noël lorsqu’elle a annoncé qu’elle se présenterait aux élections législatives de l’État de Caroline du Sud.