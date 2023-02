Nikki Haley veut un nouveau leadership républicain alors qu’elle lance sa candidature aux élections américaines de 2024

Nikki Haley a lancé sa candidature à l’investiture républicaine pour les élections américaines de 2024.

Haley est le deuxième candidat en lice pour le rôle.

Elle est l’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley, a déclaré mercredi qu’il était temps de dépasser les “idées périmées” et a appelé à une nouvelle génération de dirigeants lors de la première étape de sa campagne pour l’investiture républicaine à la présidence des États-Unis en 2024.

Haley n’est que la deuxième candidate déclarée à chercher le feu vert républicain pour défier le président démocrate Joe Biden en 2024, lui permettant de se démarquer dans un domaine jusqu’ici peu encombré, mais l’exposant également à la colère de l’ancien président Donald Trump.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, âgée de 51 ans, a déclaré sa candidature mardi avec une vidéo appelant à une nouvelle direction du parti – un coup voilé à Trump, que certains dirigeants républicains blâment pour la performance décevante du parti lors des élections de mi-mandat de novembre.

“Nous sommes prêts. Prêts à dépasser les idées périmées et les noms fanés du passé. Et nous sommes plus que prêts pour qu’une nouvelle génération nous conduise vers l’avenir”, a déclaré Haley à une foule de centaines de personnes au Charleston Visitors Center à le centre-ville de la ville historique.

Les partisans de Haley lors de l’événement étaient d’accord avec ses appels à une nouvelle direction du parti républicain.

“Je pense que Trump peut parfois être très polarisant et diviser”, a déclaré Tim Jansen, 54 ans, un partisan de Haley de Charleston. “J’aimerais voir un peu plus de tolérance, un peu plus de communication. Flexibilité.”

Haley a reçu mercredi l’approbation de l’éminent républicain de Caroline du Sud Ralph Norman, membre du groupe conservateur Freedom Caucus de la Chambre des représentants des États-Unis, qui était un fervent partisan de Trump pendant sa présidence.

“Il est temps pour une réinitialisation et un nouveau chapitre de la politique républicaine nationale, et il n’y a pas de meilleure personne pour aider à écrire ce nouveau chapitre que notre ancien gouverneur”, a écrit Norman sur Twitter.

Haley fait face à une ascension difficile dans sa candidature à l’investiture : un sondage Reuters/Ipsos publié mardi a révélé que seulement 4 % des républicains enregistrés soutenaient Haley.

Trump a reçu le soutien de 43% des républicains inscrits lors du sondage réalisé du 6 au 13 février, tandis que 31% ont déclaré soutenir le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui devrait lancer une campagne mais ne l’a pas encore fait.

Haley a été gouverneur de Caroline du Sud de 2011 à 2017. L’État organise l’un des premiers concours primaires républicains.

Elle n’est peut-être pas la seule républicaine de Caroline du Sud à viser la Maison Blanche. Le sénateur américain Tim Scott, souvent considéré lui-même comme un candidat à la présidentielle, lancera une “tournée d’écoute axée sur Faith in America” ​​à Charleston un jour après l’événement de Haley, selon un avis de campagne. Il traversera ensuite l’Iowa, un autre État clé du vote anticipé.

Nikki Haley. Gallo Images Théo Wargo/Getty Images

Haley a attiré l’attention nationale en 2015 lorsque, en tant que gouverneure, elle a appelé au retrait du drapeau de bataille confédéré du terrain de la capitale de l’État après le meurtre de neuf fidèles noirs par le suprémaciste blanc Dylann Roof.

Mais elle a ensuite suscité des critiques dans une interview en 2019 lorsqu’elle a déclaré que le drapeau représentait “le service, le sacrifice et l’héritage”, ajoutant que sa signification avait été détournée par Roof.

Si elle gagne, elle serait la première candidate présidentielle républicaine non blanche ou féminine.