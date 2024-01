Nikki Haley tente de considérer 2 défaites comme une victoire à la présidentielle

NORTH CHARLESTON, SC (AP) – Malgré la perte de l’Iowa et du New Hampshire face à Donald Trump,Nikki Haley tente néanmoins de présenter ces pertes comme une victoire et promet d’éviter un « couronnement » de Trump en tant que candidat républicain pour 2024.

Le cheminement vers les prochains États où voter ne sera cependant peut-être pas plus facile.

“Nous étions ravis”, a déclaré Haley lors d’un rassemblement devant des centaines de fans brandissant des pancartes mercredi soir à North Charleston, en Caroline du Sud, qualifiant sa deuxième place dans le New Hampshire de victoire étant donné le peu de soutien que sa campagne avait à ses débuts. .

“Nous sommes sortis, et nous avons fait notre truc et nous avons dit ce que nous avions à dire, puis Donald Trump est sorti et a juste piqué une crise de colère”, a ajouté Haley, faisant référence aux remarques de Trump lors de la soirée primaire dans lesquelles l’ancien président l’a insulté à plusieurs reprises. elle dans un discours bien plus en colère que ses remarques après sa victoire dans l’Iowa.

Haley a fait mieux mardi Primaire du New Hampshire qu’elle ne l’avait fait dans le Caucus de l’Iowa une semaine plus tôt, où elle a terminé troisième, loin derrière Trump et à peine en dessous du gouverneur de Floride. Ron DeSantis, qui a depuis mis fin à sa campagne.

Mais Haley comptait sur une solide performance dans le New Hampshire, un État où sa tentative de séduire les indépendants et les républicains plus modérés semblait prendre racine. Trump a quand même gagné à deux chiffres mardi soir, laissant certains se demander si elle continuerait.

Haley a affirmé que c’est exactement ce qu’elle ferait, s’adressant virtuellement aux électeurs républicains des îles Vierges américaines – qui tiennent leur caucus le 8 février – avant de s’envoler du New Hampshire pour la Caroline du Sud.

L’événement de mercredi soir avait deux objectifs pour Haley. C’était un rassemblement de bienvenue pour la résidente de Caroline du Sud et une ouverture pour sa campagne dans le premier État votant du GOP du Sud, qui a historiquement été influent pour déterminer le candidat du parti. Depuis 1980, un seul vainqueur du scrutin républicain en Caroline du Sud a perdu l’investiture.

Depuis sa victoire aux primaires de 2016 Si cela a contribué à consolider la domination de Trump dans la course de cette année-là, la Caroline du Sud lui est restée fidèle. Pour la campagne 2024, il possède des mentions de tous les républicains de la Chambre des représentants de l’État, sauf un, ainsi que du gouverneur, du lieutenant-gouverneur et des deux sénateurs américains.

“Trump occupe une position dominante en Caroline du Sud”, a déclaré mercredi l’un de ces sénateurs, Lindsey Graham, au Capitole américain, saluant les efforts de Haley mais prévoyant sa perte dans leur État d’origine. “Je pense qu’à toutes fins pratiques, la primaire est terminée.”

À l’extérieur du rassemblement de Haley, plusieurs dizaines de partisans de Trump ont brandi des drapeaux et fait connaître leur présence, bien que depuis une zone délimitée, éloignée de l’entrée de la salle de bal.

Avant le vote du New Hampshire, le super PAC soutenant la candidature de Haley n’a pas tardé à souligner que le président Joe Biden, le démocrate qu’elle espère affronter aux élections générales, n’avait pas remporté de succès lors des premiers concours de sa candidature de 2020, mais finalement a remporté la nomination.

Cette comparaison ne prend cependant pas en compte le fait que les électeurs noirs ont propulsé la victoire finale de Biden une fois qu’il a atteint le Sud, un facteur qui ne devrait pas peser lourdement dans la primaire du GOP.

Néanmoins, lors d’un appel avec les journalistes mercredi, Mark Harris, stratège en chef du super PAC, SFA Inc., a insisté sur le fait que Haley « avait un chemin » vers l’investiture du GOP, quelles que soient les deux premières victoires de Trump.

Faisant de la Caroline du Sud le prochain « champ de bataille » de la campagne pour l’affrontement direct Trump-Haley – les caucus républicains du Nevada auront lieu le 8 février, mais Trump y a déjà revendiqué la victoire puisque Haley n’y participe pas – Harris a noté que sa primaire ouverte signifie que tous les démocrates ceux qui choisissent de ne pas participer au concours de leur parti le 3 février peuvent choisir de soutenir Haley lors du vote du 24 février.

“Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour encourager les indépendants de tendance conservatrice et républicaine à voter aux primaires”, a déclaré Harris, notant que le super PAC se joindrait à la campagne pour dépenser “des millions de dollars” en publicités télévisées. en Caroline du Sud au cours du mois prochain, en envoyant également des courriers, en frappant aux portes et en effectuant d’autres actions de sensibilisation.

Interrogé sur les conversations avec les donateurs après les résultats du New Hampshire, Harris a déclaré que le groupe était convaincu qu’il disposerait des ressources nécessaires.

« Nos donateurs participent à ce projet depuis longtemps », a déclaré Harris. “Notre stratégie consistait à réduire le peloton par deux en Caroline du Sud.”

Il s’est dit encouragé par l’enthousiasme qu’il constatait.

“Les gens sont enthousiastes et je suis convaincu que nous aurons les ressources dont nous avons besoin pour continuer à nous battre.”

Alors qu’elle terminait le rassemblement de mercredi soir, Haley a déclaré qu’elle avait collecté 1 million de dollars depuis son discours post-primaire dans le New Hampshire la nuit précédente, de l’argent, selon elle, provenait des 50 États, et dont la grande majorité était des dons de 200 $ ou moins.

Après l’événement de Haley, Trump a publié sur sa plateforme de médias sociaux une remarque intimidante à l’intention de tous les donateurs de son adversaire.

“Quiconque apporte une ‘contribution’ à Birdbrain, à partir de maintenant, sera définitivement exclu du camp MAGA”, a écrit Trump, utilisant le surnom qu’il a créé pour Haley et l’abréviation de son slogan “Make America Great Again”. « Nous n’en voulons pas et nous ne les accepterons pas, parce que nous donnons la priorité à l’Amérique, et nous le ferons TOUJOURS ! »

Alors qu’il attendait Haley, Sammy Penniger, résident de North Charleston, a déclaré qu’il s’identifiait au personnage d’opprimé que la candidate s’attribue souvent.

“Elle a dit hier soir : ‘Je ne vais pas abandonner'”, a déclaré la jeune femme de 25 ans, faisant référence aux commentaires de Haley après les primaires du New Hampshire. “J’aime en quelque sorte cette mentalité de combattant – c’est une source d’inspiration pour un jeune comme moi.”

___

Rick Gentilo à Washington a contribué.

___

Meg Kinnard peut être contactée au http://twitter.com/MegKinnardAP