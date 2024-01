Nikki Haley tente d’attirer les indépendants du New Hampshire sans s’aliéner les électeurs qui ont soutenu Trump

CONCORD, NH (AP) — Richard Anderson a traversé une tempête de neige la semaine dernière pour voir son candidat préféré Primaire républicaine du New Hampshire. Mais il ne sait pas jusqu’où il ira pour la soutenir si elle remporte l’investiture.

Anderson, un électeur indépendant de 73 ans originaire de Jackson, a aimé ce qu’il a entendu Nikki Haley à l’hôtel Mount Washington. Mais il n’est pas d’accord avec le projet de grâce de l’ancien ambassadeur à l’ONU. l’ancien président Donald Trump s’il est reconnu coupable de l’un des crimes dont il est accusé.

“Cela me dérange”, dit-il. “Je voterai toujours pour elle aux primaires, mais j’attendrai de voir si elle dit toujours cela aux élections générales.”

La meilleure chance de Haley de trembler L’emprise de Trump sur l’investiture républicaine dépend de sa capacité à attirer les électeurs indépendants du New Hampshire – y compris certains qui pourraient ne pas rester avec elle en novembre – sans s’aliéner trop de conservateurs. D’autres Républicains ont trouvé le bon équilibre ici, notamment John McCain dans deux victoires primaires du GOP. Mais ces victoires sont survenues bien avant la montée en puissance politique de Trump et le virage à droite des Républicains, tant au niveau de l’État qu’au niveau national.

“C’est une aiguille très difficile à enfiler”, a déclaré Nathan Shrader, professeur agrégé de politique au New England College, “car si elle fait trop ouvertement le jeu pour les électeurs indépendants, cela pourrait être un rebut pour certains républicains. ceux que nous savons à l’époque de Trump sont plus conservateurs qu’ils n’auraient pu l’être il y a une génération.

Les démocrates ne peuvent pas voter aux primaires du GOP, mais les électeurs non affiliés à un parti – qui représentent près de 40 % des électeurs inscrits dans le New Hampshire – le peuvent. Cela en fait une cible clé, même s’ils ne constituent pas un monolithe.

UN Un sondage CNN/Université du New Hampshire publié dimanche a révélé qu’une majorité des républicains inscrits susceptibles de voter à la primaire – 67 % – ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour Trump. Mais la majorité des personnes enregistrées comme non déclarées – 58 % – ont déclaré soutenir Haley.

Le sondage, réalisé de mardi à vendredi, révèle également que davantage de républicains inscrits dans l’État voient Haley de manière défavorable (47 %) plutôt que favorablement (31 %). Trump, quant à lui, est perçu favorablement par 76 % des républicains inscrits et défavorablement par seulement 16 %.

Haley a été perçue favorablement par 42 % des personnes qui se sont déclarées comme non déclarées, tandis que 32 % l’ont perçue défavorablement. En revanche, seuls 34 % du même groupe ont une opinion favorable de Trump, contre 59 % d’un point de vue défavorable.

Certains partisans de Haley interviewés lors de ses événements sont des électeurs de gauche qui ont peu de chevauchement idéologique avec Haley mais qui sont déterminés à arrêter Trump. D’autres penchent pour le républicain et sont d’accord avec sa politique.

Corinne Pullen est un mélange des deux. Pullen, une infirmière à la retraite de 68 ans de Canterbury, s’est dite impressionnée par la politique étrangère « stricte et forte » de Haley et par ses projets de réduction des dépenses fédérales. Elle considère Trump comme un « bouffon fanfaron narcissique ».

“Quand je compare ces deux candidats, il est évident que je me sentirais à l’aise et en sécurité avec la Maison Blanche”, a-t-elle déclaré.

Trump a transformé cet appel croisé en une ligne d’attaque, suggérant que Haley est soutenue par des « démocrates radicaux de gauche ». La campagne de l’ancien président affirme que Haley aura des difficultés avec les conservateurs lors de primaires à huis clos comme celle de son État d’origine, la Caroline du Sud, où se dérouleront les primaires du 24 février. le prochain grand affrontement entre elle et Trump.

“À ce stade, son objectif principal (…) était de mobiliser des démocrates et des démocrates comportementaux pour détourner la primaire républicaine du New Hampshire”, a déclaré ce mois-ci Chris LaCivita, conseiller principal de Trump, aux journalistes.

Comme pour souligner ce point, Trump samedi organisé pour l’actuel gouverneur de Caroline du Sud, lieutenant-gouverneur et plusieurs autres dirigeants élus à venir dans le New Hampshire pour faire campagne avec lui. La veille, il avait remporté un soutien enthousiaste du sénateur de Caroline du Sud Tim Scottque Haley a nommé au Sénat lorsqu’elle était gouverneur.

Haley, cependant, a rejeté cette décision.

« J’ai remporté deux fois la Caroline du Sud en tant que gouverneur », a-t-elle déclaré récemment. «Je pense savoir quel est le territoire favorable en Caroline du Sud. Nous allons en Caroline du Sud. Nous allons être forts en Caroline du Sud. Elle a ajouté : « La route ne s’arrêtera jamais ici dans le New Hampshire, cela a toujours été le plan. »

Dante Scala, professeur de sciences politiques à l’Université du New Hampshire, est sceptique quant à la capacité de Haley à rassembler une coalition suffisamment forte et diversifiée pour prendre la tête de Trump lors des primaires de mardi. Même si elle le faisait, « comment reproduire cela ailleurs ? » Il a demandé. « La réponse est non. Je ne pense pas que l’on puisse réaliser ce tour de magie état après état.

Contrairement à McCain, qui a ouvertement fait appel aux « républicains, indépendants, démocrates, libertaires, végétariens, tous », Haley ne mentionne pas les indépendants dans son discours de souche. Mais le super PAC qui la soutient remplit ses boîtes aux lettres de dépliants citant son soutien du gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, un critique de Trump, et ses projets en matière d’économie et de réduction de la dette.

Haley s’est décrite jeudi aux journalistes comme “une conservatrice qui sait comment parler aux modérés et aux indépendants et ne pas les faire se sentir mal, mais les faire se sentir inclus”.

Dans le même temps, elle a repoussé les critiques de Trump et du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, selon lesquelles elle n’était pas assez conservatrice.

« Montrez-moi où je suis modérée, parce que je ne le suis pas », a-t-elle déclaré.

Cela n’a pas empêché le gouverneur du Vermont, Phil Scott, un républicain modéré qui a voté pour Biden en 2020, de la soutenir samedi et d’exhorter les électeurs du New Hampshire à « mettre en valeur leur tendance indépendante profondément enracinée ». Et cela ne dérange pas l’électrice indépendante Kristen Mansharamani, qui s’est décrite comme « plus à gauche » que Haley sur l’avortement, l’éducation et d’autres questions, mais a déclaré qu’elle pensait que Haley serait une leader rassembleuse.

“J’ai dit à mon fils de 12 ans que je cherchais la personne qui, je pense, va se débarrasser d’une partie de l’impasse et de la polarisation en politique et je pense qu’elle peut le faire mieux que quiconque en ce moment. », a déclaré Mansharamani, 48 ans, de Lincoln.

Dans l’Iowa, Haley était la première candidate des républicains les plus anti-Trump, y compris ceux qui ont déclaré que l’ancien président avait fait quelque chose d’illégal dans l’une des affaires pénales en cours contre lui, selon les données d’AP VoteCast, une vaste enquête auprès de personnes probables. Les électeurs de l’Iowa avant d’entrer dans les caucus. Les deux tiers des membres du caucus de Haley ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour Trump aux élections générales.

Dans le New Hampshire, certains indépendants anti-Trump soutenant Haley disent qu’ils ne sont pas sûrs non plus de la soutenir lors d’élections générales.

Amy Watson, une chirurgienne buccale de 59 ans originaire de Hollis, a salué le mandat de Haley en tant qu’ambassadeur et gouverneur de l’ONU, mais a déclaré que les opinions de Haley sur les questions environnementales pourraient constituer un obstacle en novembre.

“Au fur et à mesure que les choses évoluent, je pense que je vais réfléchir à ce qu’elle a à dire”, a-t-elle déclaré. “Je suis très préoccupée par le réchauffement climatique, c’est donc un domaine dans lequel elle pourrait me perdre.”

La directrice de la recherche sur l’opinion publique d’AP, Emily Swanson à Washington, les rédacteurs d’Associated Press Jill Colvin et Joseph Frederick dans le New Hampshire et la rédactrice d’Associated Press Linley Sanders à Washington ont contribué à ce rapport.