Nikki Haley sur Biden et Trump ; Boeing limoge un dirigeant : NPR

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley n’a pas encore remporté les primaires. La primaire de samedi présente les enjeux les plus élevés à ce jour, car elle se déroule dans son État natal, la Caroline du Sud. Avant l’événement, Haley a prononcé des discours de défi et a aiguisé sa critique de l’ancien président Donald Trump, favori pour l’investiture du GOP. Haley a parlé hier avec Steve Inskeep de NPR de sa campagne.



Sur En premier aujourd’hui, Inskeep décrit son parcours comme une « campagne étape par étape ». ” Elle veut donner aux républicains autant de temps que possible pour voter et restera dans la course au moins jusqu’au Super Tuesday du 5 mars, lorsque la plupart des États voteront. Haley a critiqué l’opposition de Trump au financement de l’Ukraine, affirmant que ses collègues républicains doivent comprendre que “nous devons empêcher la guerre. Et la seule façon d’empêcher la guerre est que l’Ukraine batte la Russie dans ce cas-ci. » Pourtant, quand Inskeep lui a demandé qui elle choisirait entre Biden et Trump, elle a répondu que Biden était « plus dangereux ».

On estime que 42 % des adultes aux États-Unis connaissent au moins une personne décédée d’une overdose de drogue. selon une nouvelle étude de RAND Corporation. Dans les États où les décès par surdose sont particulièrement élevés, notamment l’Alabama, le Kentucky, le Tennessee et toute la Nouvelle-Angleterre, près d’un adulte sur deux a un lien personnel avec quelqu’un qui a eu une surdose mortelle. (via WBUR)

“Ce type de deuil crée des cercles vicieux au sein des communautés, où il y a une mort qui suscite la souffrance, qui provoque davantage de morts”, a déclaré Alison Athey, l’auteur principal de l’étude RAND, à la journaliste du réseau NPR, Martha Bebinger de WBUR. Les chercheurs disent des stratégies individuelles sont nécessaires pour que les familles restées au pays arrêtent le cycle du deuil. Ils citent comme modèle le soutien offert à ceux qui ont perdu quelqu’un par suicide. Les auteurs ajoutent que nous devons cesser de faire honte et de blâmer les personnes dépendantes aux opioïdes. La faute s’étend aux familles restées sur place, provoquant davantage d’anxiété et de stress.

Le dirigeant de Boeing à la tête du programme en difficulté Max 737 de l’entreprise a quitté l’entreprise dans le cadre d’un changement de direction plus large annoncé par Boeing hier. Ed Clark a supervisé l’entreprise Boeing à Renton, Washington, où a été assemblé l’avion d’Alaska Airlines dont le bouchon de porte a explosé en plein vol. Son départ a été annoncé hier dans une note de service de l’entreprise, ainsi que le rôle d’Elizabeth Lund au poste nouvellement créé de vice-présidente senior de la qualité.

En octobre dernier, l’artiste, enseignante et militante irlandaise Emmalene Blake a peint une fresque murale à Dublin inspiré d’une photo virale de Gaza d’une femme palestinienne agenouillée et berçant le cadavre d’un enfant enveloppé dans un linceul blanc. La fresque est devenue un symbole emblématique du chagrin palestinien au milieu de la guerre en cours et a rapidement atteint Samia al-Atrash, la femme sur la photo. Al-Atrash a contacté Blake sur Instagram pour partager plus d’histoires sur l’enfant sur la photo : sa nièce Masa. Masa et ses parents ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne le 21 octobre.

Écoutez Blake et al-Atrash discuter de la façon dont leur amitié à distance a fleuri à travers un deuil partagé, et J’entends Blake lire un poème elle a écrit à propos de Masa.

Commencer un nouvel emploi ou réaliser un nouveau projet au travail peut susciter de nombreuses insécurités : Et si votre patron est mauvais ? Et si vous ne vous intégrez pas à l’équipe ? Elainy Mata anime New Here, un podcast de la Harvard Business Review qui aide les gens à naviguer dans le monde professionnel. Voici quelques-uns de ses conseils préférés :

Chaque bureau a sa propre culture. Prenez du recul pour l’écouter, l’observer et l’absorber.

Prenez du recul pour l’écouter, l’observer et l’absorber. Si vous venez de commencer un emploi et pensez que votre salaire est trop bas, essayez de travailler dur pendant six mois avant de demander votre première augmentation.

essayez de travailler dur pendant six mois avant de demander votre première augmentation. Admettez immédiatement vos erreurs. Voyez si votre responsable peut vous aider à limiter les dégâts et réfléchissez à la façon de faire mieux la prochaine fois.

Voyez si votre responsable peut vous aider à limiter les dégâts et réfléchissez à la façon de faire mieux la prochaine fois. Votre patron est-il le pire ? C’est un cas où être direct et ouvert n’est probablement pas la meilleure option. Pensez à vos besoins et motivations communs, concentrez-vous sur la façon dont ils préfèrent communiquer et n’oubliez pas de prendre soin de vous.

Un homme de Washington DC poursuit Powerball après que celui-ci lui ait refusé 340 millions de dollars de gains. Le bureau des loteries et des jeux de DC affirme que les numéros « gagnants » sur son billet ont été publiés en ligne par erreur. Les scientifiques ont découvert une mégastructure de l’âge de pierre au fond de la mer. Ils pensent que le mur d’un demi-mile de long, appelé Blinkerwall, a été construit par des chasseurs-cueilleurs pour rassembler et chasser les rennes. En 2018, Julie Silverman a développé une mauvaise toux qui s’est aggravée au fil des années suivantes. Après que plusieurs médecins l’aient renvoyée, une infirmière praticienne et la diligence d’un héros méconnu l’ont aidée à obtenir un diagnostic pour une maladie rare et mortelle.

