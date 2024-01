Nikki Haley suggère qu’elle restera dans la course républicaine après la Caroline du Sud

Par Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) – Candidat républicain à la présidentielle Nikki Haley a accusé dimanche les dirigeants du parti de ne pas avoir été des intermédiaires honnêtes dans sa campagne contre Donald Trump et a déclaré qu’elle n’avait pas besoin de remporter le concours de nomination en Caroline du Sud pour rester dans la course.

Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré à l’émission Meet the Press de NBC que l’ancien président deviendrait encore plus « déséquilibré » à mesure que la campagne pour l’investiture présidentielle républicaine progressait.

Haley tente de prendre de l’ampleur contre Trump après avoir terminé troisième derrière lui dans les caucus de l’Iowa et deuxième dans le New Hampshire.

Tous deux cherchent désormais la victoire en Caroline du Sud, où Haley était autrefois gouverneur. Trump est de loin en tête de Haley dans les sondages, mais Haley a déclaré qu’elle n’avait pas nécessairement besoin de gagner son État d’origine pour continuer. La primaire républicaine aura lieu le 24 février.

“Je dois montrer que je prends de l’élan. Je dois montrer que je suis plus forte en Caroline du Sud qu’au New Hampshire”, a-t-elle déclaré. “Est-ce que cela doit être une victoire ? Je ne pense pas que cela doive nécessairement être une victoire. Mais cela doit certainement être meilleur que ce que j’ai fait dans le New Hampshire et cela doit certainement être serré.”

Les poids lourds républicains ont apporté leur soutien à Trump, qui a longtemps été le favori pour l’investiture, mais le RNC s’est retiré d’une proposition visant à le déclarer candidat présumé. Une proposition visant à le déclarer comme tel a été retirée la semaine dernière après que Trump se soit aigri sur cette idée.

Lorsqu’on lui a demandé si le RNC avait été un intermédiaire honnête sur la question, Haley a répondu non.

“Clairement pas”, a déclaré Haley à NBC. “Si vous allez y aller… et dire au peuple américain que vous allez décider qui sera le candidat après que seulement deux États auront voté… c’est une démocratie. Le peuple américain veut avoir leur mot à dire sur qui sera leur candidat.

Trump a attaqué Haley à plusieurs reprises et les deux ont échangé des piques sur son âge ces derniers jours après qu’il ait fait quelques erreurs verbales, tandis que la présidente du RNC, Ronna McDaniel, a déclaré qu’elle ne voyait pas de voie à suivre pour Haley dans la course.

Haley, le seul challenger restant dans la course contre Trump, a intensifié ses attaques contre lui ces dernières semaines.

Elle a déclaré que l’ancien président, qui fait face à de multiples accusations criminelles, notamment pour ses efforts visant à renverser les élections de 2020, resterait distrait par ses défis juridiques, même si elle a déclaré que ses problèmes juridiques n’étaient pas la raison pour laquelle elle restait dans la course.

“Je ne suis jamais restée dans cette course à cause de procès”, a-t-elle déclaré. “Écoutez, il ne se sent pas en sécurité. Il est menacé. Il voit ce qui se passe et il sait que ces procès vont l’éloigner de plus en plus de la campagne électorale.”

(Reportage de Jeff Mason ; édité par Aurora Ellis)