LAS VEGAS — Les candidats républicains à la présidentielle ont prononcé samedi des discours vantant leur ferme soutien à Israël lors du sommet annuel de la Coalition juive républicaine — et ont cherché à retirer leur soutien à l’ancien président Donald Trump, le favori, qui a récemment fait face à des réactions négatives pour avoir critiqué le Premier ministre israélien Benjamin. Netanyahu et qualifiant le Hezbollah, le groupe militant libanais, de « très intelligent ».

« L’Amérique a besoin d’un capitaine qui saura stabiliser le navire, pas le faire chavirer, et les Républicains ont besoin d’un candidat qui puisse réellement gagner », a déclaré l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley dans ses remarques, critiquant ostensiblement Trump, qui a bénéficié d’un fort soutien des juifs orthodoxes, selon à un sondage cette année par le Institut électoral juif.

“Je ne critiquerai pas le Premier ministre israélien au milieu d’une tragédie et d’une guerre”, a ajouté Haley alors qu’Israël élargissait son offensive terrestre à Gaza, Netanyahu mettant en garde contre une guerre longue et difficile après l’attaque du Hamas le 7 octobre. Des personnes, dont des femmes et des enfants, sont mortes à Gaza, selon les responsables palestiniens de la santé. En Israël, environ 1 400 personnes sont mortes.

Lors du rassemblement des conservateurs juifs à Las Vegas, Vivek Ramaswamy a exprimé son soutien au droit d’Israël de rejeter le « mythe » d’une solution à deux États. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a qualifié la Cisjordanie de « la plus ancienne terre juive remontant à des temps bibliques », et le sénateur Tim Scott de Floride a réitéré ses appels à expulser les étudiants étrangers participant à des manifestations « antisémites » sur les campus universitaires.

Les efforts déployés par Haley et ses collègues prétendants à 2024 ont été éclipsés dans la salle par l’ancien vice-président Mike Pence, ancien colistier de Trump, qui a annoncé de manière inattendue qu’il suspendait sa campagne.

« La Bible nous dit qu’il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. En voyageant à travers le pays au cours des six derniers mois, je suis venu ici pour dire que c’est devenu clair pour moi : ce n’est pas mon heure », a déclaré Pence. “Après de nombreuses prières et délibérations, j’ai décidé de suspendre ma campagne présidentielle à compter d’aujourd’hui.”

Matt Brooks, le PDG de la Coalition juive républicaine, a déclaré aux journalistes que Pence n’avait pas prévenu qu’il prévoyait de suspendre sa campagne lors du sommet.

“J’avais déjà passé environ 10 ou 15 minutes avec lui dans la salle verte, et cela n’a jamais été mentionné”, a déclaré Brooks. “Il a choisi un public incroyablement approprié pour faire cela.”

L’annonce inattendue de Pence a suscité des critiques mitigées de la part des participants au sommet. Malgré ses chances lointaines d’atteindre la Maison Blanche, certains des principaux partisans de Pence ont été découragés par la nouvelle.

“Je suis déprimé”, a déclaré Harry DeMell, de New York. «C’est la personne la plus intègre. Lorsque l’arme a été pointée sur sa tempe, Mike Pence a fait ce qu’il fallait pour la Constitution, pour l’Amérique.»

Les autres participants n’étaient pas aussi sentimentaux.

“Je pense que c’est une bonne chose”, a déclaré Yhali Lipp, un résident de Las Vegas. “De toute façon, il n’allait pas gagner, et j’ai le sentiment qu’il devrait consacrer son énergie à aider Trump.”

Trump n’a pas fait référence à l’abandon de Pence dans ses remarques. Mais son discours, le plus long de tous les candidats, a montré la force de son soutien dans la salle, qui était pleinement visible avant même qu’il ne monte sur scène.

Lorsque l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, un critique régulier de l’ancien président, a commencé à parler, plusieurs personnes ont hué et encore plus ont quitté la salle.

“Je ne veux pas l’entendre parler”, a déclaré Rhona Levine, de Boca Raton, en Floride. “Je ne suis pas venu entendre Chris Christie.”

Le discours de Scott lui a valu des critiques élogieuses et trois ovations debout de la part des participants qui ont qualifié ses remarques de « enflammées », d’autant plus qu’il vantait sa proposition de révoquer les visas de tout ressortissant étranger participant à des manifestations jugées anti-israéliennes dans les collèges et universités.

« Un visa pour que les étudiants étrangers puissent étudier ici n’est pas un droit ; c’est un privilège. Voulez-vous savoir ce qu’est un droit ? Le droit des Juifs américains de marcher dans la rue en toute sécurité », a déclaré Scott sous des applaudissements enthousiastes.

Mais il n’est pas sûr que l’accueil positif réservé à Scott se traduise par un soutien électoral.

« Son énergie était tout simplement incroyable. Je ne m’y attendais pas, car je ne le connaissais pas beaucoup avant », a déclaré Sam Mirejovsky, un résident de Las Vegas. Malgré les éloges, Mirejovsky a toujours qualifié Trump de « principal prétendant ».

Haley, Ramaswamy et DeSantis avaient également quelques partisans dans la salle, mais un participant a qualifié leur candidature à la Maison Blanche de non viable.

«Je pense que nous devons tous être réalistes ici. Et il est clair que le candidat sera Trump », a déclaré Milton Zerman, de Berkeley, en Californie. «Je pense qu’avoir une conversation sur, vous savez, Pence contre Haley contre [North Dakota Gov. Doug] Burgum – cela ne sert à rien, car Trump sera le candidat. Les sondages sont clairs.