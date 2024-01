Nikki Haley se tourne vers la primaire du New Hampshire en mettant l’accent sur les indépendants

La victoire retentissante de l’ancien président Donald J. Trump dans l’Iowa augmente considérablement les enjeux de la primaire du New Hampshire la semaine prochaine pour Nikki Haley et le contingent de plus en plus désespéré de républicains qui veulent quitter M. Trump.

Alors que l’Iowa était en grande partie joué d’avance au sommet, avec une bataille animée seulement pour la deuxième place, il existe encore un chemin étroit mais de plus en plus étroit pour que Mme Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, batte M. Trump dans le New Hampshire. Il s’appuie largement sur des dizaines de milliers d’électeurs indépendants qui devraient participer à la primaire républicaine.

Mme Haley, qui a démarré tardivement dans l’Iowa, a dès le début misé sa campagne sur de bons résultats dans le New Hampshire et a récemment été soutenue par un afflux d’argent du super PAC qui la soutient. La composition démographique de l’État lui est également beaucoup plus favorable que celle de l’Iowa, plus rurale et conservatrice. Elle a investi beaucoup de temps et d’argent ici – en organisant 80 événements dans l’État – et bénéficie du soutien de certains des plus hauts républicains, dont le populaire gouverneur Chris Sununu.

“Elle est sur le terrain, elle est au restaurant, elle organise les assemblées publiques”, a déclaré M. Sununu. « Elle répond aux questions de n’importe qui. Trump ne fait pas ça. Vous avez de la chance de pouvoir le faire venir une fois par semaine pour faire un rallye et ensuite s’en sortir.