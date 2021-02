TOPSHOT – Le président américain Donald Trump, serre la main de Nikki Haley, l’ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 9 octobre 2018 à Washington, DC. – Nikki Haley a démissionné mardi de son poste d’ambassadeur américain aux Nations Unies, lors du dernier départ de l’équipe de sécurité nationale du président Donald Trump. En rencontrant Haley dans le bureau ovale, Trump a déclaré que Haley avait fait un « travail fantastique » et partirait à la fin de l’année. – Olivier Douliery / AFP via Getty Images

Nikki Haley, l’une des principales candidates à l’investiture présidentielle républicaine en 2024, s’est retournée contre l’ancien président américain Donald Trump de façon fulgurante, se disant qu’elle était « dégoûtée » par l’ancien président.

Mme Haley, 49 ans, qui était l’ambassadeur de M. Trump aux Nations Unies, a déclaré qu’il nous avait «laissé tomber» et «tombé si loin».

L’ancien gouverneur de la Caroline du Sud a longtemps été considéré comme un candidat républicain potentiel en quatre ans et a créé un comité d’action politique le mois dernier.

Ses commentaires ont créé une fissure claire dans le parti républicain, car d’autres candidats potentiels, y compris Ted Cruz et Marco Rubio, semblaient prêts à chercher le soutien des partisans de M. Trump.

Les deux sénateurs devaient voter pour acquitter M. Trump à la fin de son procès de destitution actuel.

Mme Haley a précisé sa position dans une interview à Politico, dans laquelle elle a révélé qu’elle n’avait pas parlé à M. Trump depuis avant que ses partisans n’invitent le Capitole américain le 6 janvier.

Elle ne pensait pas que M. Trump lui-même se présenterait à l’investiture républicaine en 2024, affirmant qu’il n’était plus un candidat «viable».

Mme Haley a déclaré: « Je ne pense pas qu’il sera dans l’image. Je ne pense pas qu’il le peut. Il est tombé si loin. Nous devons reconnaître qu’il nous a laissé tomber.

«Il a emprunté un chemin qu’il n’aurait pas dû, et nous n’aurions pas dû le suivre, et nous n’aurions pas dû l’écouter. Et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire.

Mme Haley a exprimé une condamnation particulière du traitement réservé par M. Trump à Mike Pence, son vice-président, qu’il a qualifié de «lâche» le 6 janvier.

Elle a dit: « Quand je vous dis que je suis en colère, c’est un euphémisme. Je suis tellement déçue que [despite] la loyauté et l’amitié qu’il avait avec Mike Pence, qu’il lui ferait ça. Je suis dégoûté. «

Mme Haley était un membre de premier plan du cabinet de M. Trump et était considérée comme une star de son administration pour sa défense de sa politique America First sur la scène mondiale.

L’histoire continue

Elle a démissionné de manière inattendue à la fin de 2018, mais a reçu un envoi public élogieux de la part de M. Trump dans le bureau ovale, ce qui a conduit à des spéculations sur une future élection présidentielle. À partir de l’automne dernier, l’auteur d’un profil Politico exhaustif, Tim Alberta, a passé six heures à parler à Mme Haley et à parler à 70 associés, dont des amis, d’anciens collègues, des employés et des donateurs.

Il a écrit: « Deux choses sont claires. Premièrement, Nikki Haley va se présenter à la présidence en 2024. Deuxièmement, elle ne sait pas laquelle Nikki Haley figurera sur le bulletin de vote. »

Avant le 6 janvier, Mme Haley a défendu M. Trump, affirmant qu’il croyait vraiment qu’il avait remporté les élections. Mais après l’émeute du Capitole, sa position a radicalement changé.

Mme Haley a déclaré qu’elle croyait toujours que destituer M. Trump était une « perte de temps » et a déclaré que la fin de sa carrière politique était une conséquence suffisante.

Elle a déclaré: « Je pense que son entreprise souffre à ce stade. Je pense qu’il a perdu toute sorte de viabilité politique qu’il allait avoir.

« Je pense qu’il a perdu ses réseaux sociaux, ce qui signifiait le monde pour lui. Je veux dire, je pense qu’il a perdu les choses qui auraient vraiment pu le faire bouger. »