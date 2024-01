Nikki Haley se bat pour prouver ses références conservatrices alors que les modérés anti-Trump se rallient à ses côtés.

MANCHESTER, NH — Dans l’espoir de provoquer un bouleversement majeur dans le New Hampshire, Nikki Haley a passé la dernière semaine de sa campagne à repousser une vague d’attaques de l’ancien président Donald Trump affirmant que l’ancien gouverneur du Tea Party n’était pas vraiment un républicain.

Lors des rassemblements de Granite State, Trump a affirmé à plusieurs reprises que Haley serait faible en matière de politique d’immigration, l’a qualifiée de « imbécile mondialiste », a suggéré « qu’elle est comme une démocrate », a décrit ses partisans comme « pro-Biden » et a déclaré qu’il fallait voter pour Haley « c’est un vote pour Joe Biden. Il a suggéré que Haley cherche à ce que les démocrates votent en son nom mardi, bien que seuls les républicains inscrits et les électeurs non déclarés puissent voter lors des primaires républicaines du New Hampshire.

Les attaques de Trump ont été renforcées par une vague de publicités télévisées décrivant Haley comme faible en matière d’immigration et opposée à son programme., tandis que ses alliés ont également critiqué l’ancien gouverneur de Caroline du Sud (et l’ambassadeur trié sur le volet par Trump auprès des Nations Unies). Répondant vendredi à une question de NBC News, la représentante Elise Stefanik, RN.Y., a déclaré que « lorsqu’il s’agissait de défendre l’intégrité électorale, Nikki Haley a été déloyale envers le président Trump ».

Attaquer votre adversaire en le qualifiant de « républicain de nom seulement » ou de « RINO » est une pratique courante dans la politique républicaine depuis plus d’une décennie maintenant, même si cette tactique a été renforcée par Trump. Pour Haley, elle est confrontée à la tâche de surmonter les attaques alors qu’elle se présente dans un parti dans lequel la bonne foi conservatrice n’est pas seulement déterminée par le bilan de chacun mais, pour de nombreux électeurs du GOP, également définie par l’ancien président et les tests de loyauté qu’il et son alliés mis en avant.

Ce qui complique encore le problème pour Haley, qui a été élue gouverneure en tant que républicaine alignée sur le Tea Party en 2010, c’est qu’une grande partie de sa base de soutien est composée du bloc électoral plus modéré et anti-Trump du Parti républicain – un groupe dans lequel de nombreux les membres la voient comme une âme sœur ou un retour à un républicain pré-MAGA.

Mais Haley a repoussé. En réponse à une question de NBC News lors d’un événement de campagne à Amherst vendredi, elle a demandé à toute personne affirmant qu’elle n’était pas conservatrice de « nommer une chose sur laquelle je n’étais pas conservatrice », citant les efforts d’identification des électeurs, les lois de droite sur l’immigration et les retraites. réforme qu’elle a défendue en tant que gouverneur.

« Personne ne peut vous dire à quel point je n’étais pas conservatrice », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Montrez-moi où je suis modérée parce que je ne le suis pas. La différence est de savoir qui décide qui est conservateur et qui est modéré.»

“Est-ce à cause de ce que je dis?” Haley a ajouté. “C’est comme ça que je parle?”

Haley et ses alliés ont mis en évidence ses références conservatrices lors d’un blitz publicitaire. Dans un article récent sur Xle site anciennement connu sous le nom de Twitter, elle a fait la promotion d’une de ces publicités.

« Je suis gouverneure du Tea Party », a-t-elle écrit. « J’ai adopté l’un des projets de loi sur l’immigration les plus durs du pays. J’ai défendu la vie. J’ai réussi à obtenir une carte d’électeur et j’ai réduit les impôts. À l’ONU, j’ai été plus dur envers la Chine et la Russie que Trump ne l’a jamais été. J’opposerai mon bilan conservateur à n’importe qui.

Et en adoptant une ligne plus dure envers Trump, elle a mis à mal sa propre crédibilité conservatrice.

“J’ai réussi à lui faire passer une carte d’électeur avant même qu’il sache ce qu’était un républicain”, a-t-elle déclaré dimanche.

La plupart des attaques anti-Haley ont été formulées autour de sondages qui montrent à qui elle fait appel dans la course. Un sondage NBC News/Des Moines Register/Mediacom de l’Iowa juste avant les caucus du GOP a révélé que près de la moitié des partisans de Haley… 43% – ont déclaré qu’ils voteraient pour le président Joe Biden plutôt que pour Trump cet automne.

Dans le New Hampshire, les enquêtes continuent de montrer qu’Haley perdant à Trump d’environ 40 points auprès des Républicains inscrits, mais gagnant d’environ 10 à 20 points auprès du nombre important d’électeurs non déclarés dans l’État.

De plus, un certain nombre d’électeurs présents aux événements de Haley ont déclaré qu’ils la considéraient davantage comme une conservatrice modérée que comme une conservatrice intransigeante. John Scanlon, un électeur de Manchester qui a soutenu Trump en 2016 et 2020, a déclaré après un événement Haley à Nashua : « Je dirais qu’elle est probablement plutôt une candidate modérée ».

“C’est une drôle de distinction que les gens font”, a-t-il ajouté. « Parce que les questions sont bien plus complexes que celles des modérés et des conservateurs. Il faut séparer les tendances économiques et la sécurité nationale. Même si je dirais qu’elle est plus modérée, plus conciliatrice dans un sens bipartisan.»

D’autres, quant à eux, ne se voyaient pas voter pour Trump s’il affrontait Biden cet automne – un handicap potentiellement sérieux pour Trump dans une élection générale, mais un fourrage supplémentaire pour condamner Haley au milieu d’une primaire.

Donna Dostie, une partisane de Haley de Hooksett, a déclaré qu’elle écrirait à l’ancien ambassadeur de l’ONU cet automne si elle ne parvenait pas aux primaires. Elle a déclaré qu’elle avait soutenu Trump en 2016 et Biden en 2020.

“Je pense qu’elle va nous mettre sur la bonne voie”, a-t-elle déclaré. « Nous devons sortir du chaos et d’une grande partie de ce que Trump a apporté à notre pays… Trump me rend nerveux. Il le fait vraiment. Je pense que c’est un homme dangereux.

Les partisans de Trump qui ont parlé pour cet article ne se sont pas trop préoccupés de savoir si Haley s’intégrerait mieux en tant que modérée ou conservatrice. Ils ne pensaient tout simplement pas que sa candidature importait particulièrement puisque Trump la mène à deux chiffres ici et à travers le pays.

Maria Martins, une partisane de Trump de Manchester, a décrit Haley comme une « nullité totale ».

« Elle n’est pas une entité, pas la personne Nikki Haley, mais ses politiques et ce qu’elle soutient ne sont pas les choses que font les gens du New Hampshire, de l’État Live Free or Die. Absolument pas.”

La campagne de Haley a particulièrement contesté l’idée que le programme qu’elle préconise n’est pas suffisamment conservateur. Et les alliés, y compris le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, ont récemment pris une large part du soutien à Trump par les sénateurs en exercice comme un signe que lui, et non Haley, est le candidat de l’establishment dans la course. Olivia Perez-Cubas, porte-parole de Haley, a déclaré : « Nikki a toujours été une conservatrice dure et contestataire. »

“En tant que gouverneur, elle a signé une loi pro-vie, a réprimé l’immigration illégale et a affronté les deux partis sur des questions de dépenses et de transparence”, a déclaré Perez-Cubas. « En tant qu’ambassadrice, elle a été dure envers nos ennemis et a toujours soutenu nos alliés. C’est la Nikki que vous voyez se présenter à la présidence.

L’ancienne représentante de l’État du New Hampshire, Kim Rice, partisane de Haley, a déclaré que la vague d’attaques de Trump n’était qu’un signe qu’elle représentait une menace pour sa candidature.

“Elle est définitivement conservatrice”, a déclaré Rice. « Elle était gouverneure du Tea Party. Ces gens me tuent avec leur « elle est démocrate ». Je pense que c’est du désespoir.

Le représentant de l’État de Caroline du Sud, Chris Wooten, un autre partisan de Haley, a déclaré que sa base de soutien plus modérée n’est pas un signe qu’elle a compromis ses idéaux.

“Nikki était littéralement une outsider avant que ce ne soit cool”, a-t-il déclaré. “Oui, elle plaît aux électeurs modérés parce que les gens en ont assez du même vieux vieux avec Trump.”

“Et pour mémoire”, a ajouté Wooten. «Tous les conservateurs d’extrême droite qui s’énervent contre le maintien au pouvoir des mêmes ‘hommes politiques corrompus’ veulent Trump ? Je pense juste que c’est un récit étrange.