NEW YORK, USA – 01 NOVEMBRE: l’Ambassadeur américain aux Nations Unies Nikki Haley fait un discours lors de la 30e séance plénière de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la nécessité de mettre fin à l’embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d’Amérique contre Cuba à la Siège des Nations Unies à New York, États-Unis, le 1er novembre 2018 (Photo par Atilgan Ozdil / Anadolu Agency / Getty Images)

Alors que Donald Trump fait face à sa deuxième mise en accusation pour avoir incité à une attaque violente contre le Capitole américain, ses anciens alliés s’avancent un par un pour se distancier de lui. Le sénateur Mitch McConnell a déclaré que la foule était «nourrie de mensonges» et «provoquée» par l’ancien président; Mike Pence en aurait également fini avec Trump, bien qu’il ne l’ait pas publiquement condamné. Le sénateur Lindsey Graham a annoncé que «trop c’est trop», (quelques jours plus tard, il semblait oublier qu’il avait dit cela.) Le dernier à dénoncer Trump est Nikki Haley, son ami et ancien ambassadeur américain aux Nations Unies.

«Nous devons reconnaître qu’il nous a laissé tomber», a déclaré Haley à Politico dans un article publié vendredi. «Il a emprunté un chemin qu’il n’aurait pas dû, et nous n’aurions pas dû le suivre, et nous n’aurions pas dû l’écouter. Et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Mais, tout comme les affirmations creuses de Graham et la décision minimale de Pence de finalement soutenir l’idée de démocratie, ces commentaires ne signifient rien de la part de quelqu’un qui a passé des années à soutenir, encourager et défendre Trump – c’est-à-dire défendre Trump jusqu’à ce que sa relation avec lui non plus lui profite.

Dans l’interview, Haley a critiqué la décision de Trump de faire du bouc émissaire Pence pour avoir refusé d’essayer d’annuler les résultats des élections. Les commentaires de Trump ont conduit certains des émeutiers du 6 janvier à cibler et à menacer directement l’ancien vice-président alors qu’ils prenaient d’assaut le Capitole. Alors que le bâtiment était assiégé, Trump a tweeté que Pence « n’avait pas le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution. » Selon des séquences vidéo dévoilées cette semaine, Trump savait que la vie de Pence était en danger lorsqu’il a écrit le tweet.

«Quand je vous dis que je suis en colère, c’est un euphémisme», a déclaré Haley. «Mike n’a été que fidèle à cet homme. Il n’a été qu’un bon ami de cet homme … Je suis tellement déçu du fait que [despite] la loyauté et l’amitié qu’il avait avec Mike Pence, qu’il lui ferait ça. Comme, je suis dégoûté par ça.

Cela fait plus de deux ans que Haley a démissionné de son poste d’ambassadrice, mais contrairement à certains de ses anciens collègues, elle est partie dans des conditions positives avec Trump. Elle a dit à Politico qu’elle le considérait comme un ami. (« Ami est un terme vague », a-t-elle dit, lorsqu’on lui a demandé si elle le voyait toujours comme tel.) Peu de temps avant de démissionner, elle a écrit dans un Washington Post Selon un article d’opinion, elle est parfois en désaccord avec l’administration Trump mais soutient «avec enthousiasme» «la plupart de ses décisions et la direction qu’elle prend pour le pays».

Haley n’a pas directement validé les allégations infondées de Trump de fraude électorale, mais quelques jours après les élections, elle l’a remercié pour son leadership sur Twitter. «Lui et le peuple américain méritent la transparence et l’équité lorsque les votes sont comptés», a-t-elle écrit. «La loi doit être respectée. Nous devons garder la foi que la vérité prévaudra. »

Depuis lors, Haley a adopté une approche tiède de la théorie du complot de Trump sur l’élection «volée». Après l’émeute, elle a déclaré qu’il avait «gravement tort dans ses paroles» et «profondément décevant», mais a soutenu que sous sa direction, l’Amérique avait fait «des progrès vraiment extraordinaires». Mais même aujourd’hui, elle refuse toujours de reconnaître carrément la manipulation de Trump, insistant sur le fait que Trump ne trompait pas le public américain et qu’il « croyait vraiment qu’il avait été lésé », même s’il n’y a toujours aucune preuve de fraude électorale. .

Mais soyons clairs sur quelque chose ici: il n’est ni courageux ni louable de se manifester et de critiquer enfin l’héritage de Trump maintenant qu’il a été destitué deux fois, perdu tout son pouvoir et perdu le soutien de masse. Mais les paroles de Haley sont tactiques: beaucoup pensent qu’elle pourrait se positionner pour une élection présidentielle en 2024, et ce ne serait pas la première fois qu’elle le ferait. a changé d’avis à propos de Trump pour son propre agenda.

Haley a déclaré qu’elle était «profondément perturbée par ce qui est arrivé à» Trump, comme si Trump n’avait pas été un leader violemment dangereux depuis des années, avant même qu’il ne prenne ses fonctions. Sa rhétorique, ses positions politiques et ses publications incendiaires sur les réseaux sociaux ont galvanisé et validé d’innombrables suprémacistes blancs, terroristes et groupes haineux au fil des ans, et causé des dommages irréparables aux Américains marginalisés et à l’Amérique elle-même. «Ce qui est arrivé» à Trump, c’est qu’il a finalement perdu le pouvoir.

«Je n’ai jamais pensé qu’il s’en sortirait comme ça», a déclaré Haley. «Je n’ai plus l’impression de savoir qui il est.» Mais c’est le problème: elle sait exactement de qui il s’agit. Et comme Graham, Pence et les autres partisans les plus puissants et les plus bruyants de Trump, elle le sait depuis toujours.

