Nikki Haley remporte la primaire de Dixville Notch, remportant les 6 votes : NPR

basculer la légende Robert F. Bukaty/AP

Robert F. Bukaty/AP

DIXVILLE NOTCH, NH — Les six électeurs inscrits de la petite ville de Dixville Notch, dans le New Hampshire, ont tous voté pour Nikki Haley mardi à minuit, lui donnant ainsi une victoire nette sur l’ancien président Donald Trump et tous les autres candidats.

La station balnéaire a été la première ville du pays à voter lors des primaires de 2024. Les électeurs étaient plus nombreux que 10 contre 1 par les journalistes des quatre coins du monde – sans parler de la pile de biscuits aux pépites de chocolat fraîchement sortis du four.

Dixville Notch a une tradition de vote premier au pays qui remonte à 1960, les résultats étant annoncés quelques minutes après minuit.

Avec un si petit échantillon d’électeurs, les résultats ne sont généralement pas représentatifs de la manière dont une élection se terminera. Mais ils suscitent une curiosité précoce.

Lors de certaines élections précédentes, quelques autres petites villes du New Hampshire ont également voté à minuit, mais cette année, Dixville Notch a fait cavalier seul.

Le vote a eu lieu dans un nouvel endroit, le salon de Tillotson House, le Balsams Resort étant en cours de rénovation. C’était un cadre convivial, avec un golden retriever de 11 mois nommé Maxine saluant les médias et les électeurs.

Les Otten, le principal propriétaire et promoteur du Balsams Resort, s’est dit ravi de voter.

“C’est spécial. C’est vraiment le cas”, a déclaré Otten. “C’est ce qui devrait se produire dans chaque communauté aux Etats-Unis, où la participation est de 100%, où tout le monde vote. Aucun d’entre nous six ne peut se plaindre du résultat de l’élection, parce que nous y avons participé.”

Otten a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec ceux qui affirmaient que la primaire du New Hampshire avait échoué cette année, le président Joe Biden n’étant pas sur le bulletin de vote et le candidat républicain Ron DeSantis se retirant à la dernière minute.

“En fin de compte, cela se résume toujours à quelques personnes seulement”, a déclaré Otten. “Nous avons deux candidats viables du côté républicain.”

Dixville Notch s’adresse aux motoneigistes et aux skieurs nordiques en hiver, ainsi qu’aux golfeurs et randonneurs en été. Pour la primaire, il y avait quatre républicains inscrits et deux électeurs non déclarés.