Nikki Haley qualifie Blinken d' »irresponsable » pour ne pas avoir imputé l’attaque du Hamas à l’Iran

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley a repoussé dimanche après que le secrétaire d’État Antony Blinken a insisté sur le fait que l’administration Biden ne disposait d’aucune preuve de l’implication directe de l’Iran dans le conflit Israël-Hamas.

Samedi, les candidats à l’investiture du Parti républicain pour 2024 ont pointé du doigt l’administration Biden pour l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël. Plusieurs ont insinué, sans preuve, que l’attaque était financée par l’échange de prisonniers entre l’administration iranienne et l’Iran. L’administration a informé le Congrès le mois dernier qu’elle avait accordé une dérogation pour donner à Téhéran l’accès aux 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens que les sanctions américaines avaient bloqués, selon un document du Département d’État envoyé au Congrès et obtenu par NBC News.

Notamment, Haley, qui a été ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies sous Trump, ne s’est pas jointe à la plupart de ses rivaux républicains de 2024 pour blâmer explicitement l’administration Biden pour l’attaque du Hamas contre Israël samedi. Elle a cependant directement critiqué l’administration Biden dans une interview accordée dimanche à « Meet the Press ».

« Pensez-vous qu’il était irresponsable de la part de vos rivaux de formuler cette allégation sans aucune preuve ou preuve ? » a demandé Kristen Welker de NBC News.

« En fait, je pense qu’il était irresponsable de la part du secrétaire Blinken de dire que les 6 milliards de dollars ne pèsent pas ici », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, soyons honnêtes avec le peuple américain et comprenons que le Hamas et l’Iran savent qu’ils déplacent de l’argent à l’heure où nous parlons, car ils savent que 6 milliards vont être débloqués. C’est la réalité.

Haley a ensuite affirmé que pendant son mandat d’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, elle s’était rendue à l’Agence internationale de l’énergie atomique et avait appris que les fonds autorisés par l’administration Obama pour l’Iran étaient envoyés à des groupes militants tels que le Hamas et le Hezbollah.

« Ils propagent le terrorisme chaque fois qu’ils reçoivent 1 dollar », a-t-elle déclaré. « Cela ne va pas au peuple iranien. Cet argent est destiné à des attentats terroristes et, selon le secrétaire d’État Blinken, il est tout simplement faux de laisser entendre que cet argent ne circule pas à l’heure où nous parlons.»

Dans une autre interview accordée plus tôt à « Meet the Press », on a demandé à Blinken si l’Iran avait joué un rôle dans l’attaque du Hamas contre Israël, survenue au milieu de discussions entre les États-Unis, l’Arabie saoudite et Israël sur un éventuel accord historique visant à normaliser les relations.

« Nous n’avons rien qui nous montre que l’Iran a été directement impliqué dans cette attaque, dans sa planification ou son exécution, mais c’est quelque chose que nous examinons très attentivement », a-t-il déclaré. « Et nous devons voir où mènent les faits. »

Cependant, Blinken n’a pas rejeté l’idée selon laquelle les pourparlers autour d’un éventuel accord visant à normaliser les relations auraient pu jouer un rôle dans l’attaque en cours : « Il n’est pas surprenant que ceux qui sont opposés aux pourparlers, ceux qui s’opposent à ce qu’Israël normalise ses relations avec Israël. les relations avec ses voisins et avec les pays au-delà de la région sont : le Hamas, le Hezbollah et l’Iran.

Le bureau de Blinken n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Haley a également averti que l’Amérique devrait considérer l’attaque du Hamas contre Israël comme un signal d’alarme, arguant que l’Iran pourrait entrer aux États-Unis par la frontière sud.

Elle a déclaré : « Nous avons une frontière ouverte. Les gens arrivent. Ils ne sont pas examinés. Nous n’avons pas besoin d’attendre un autre 11 septembre.»

« Il faut également tenir compte du fait que, Kristen, l’Amérique est incroyablement distraite et incroyablement divisée et que lorsque l’Amérique est distraite, le monde est moins sûr », a-t-elle ajouté. « Et regardez ce qui est arrivé à Israël. Ils ont attendu qu’ils soient distraits et c’est à ce moment-là que vos ennemis entrent en jeu. L’Amérique doit se réveiller.»

L’administration Biden a rejeté les critiques du Parti républicain, rejetant leur argument selon lequel les contribuables américains financent les 6 milliards de dollars de revenus pétroliers auxquels l’Iran a récemment retrouvé accès.

« Tout l’argent détenu sur des comptes restreints à Doha dans le cadre de l’accord visant à garantir la libération de cinq Américains en septembre reste à Doha. Pas un centime n’a été dépensé. » tweeté Le sous-secrétaire au Trésor, Brian Nelson. « Ces fonds restreints ne peuvent pas aller à l’Iran ; ils ne peuvent être utilisés qu’à de futures fins humanitaires. Toute suggestion contraire est fausse et trompeuse.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a également déclaré qu’aucun des fonds n’avait été dépensé jusqu’à présent.

« Je ne peux pas faire de commentaire sur 2024 à cause du Hatch Act. Mais je peux clarifier les faits : pas un seul centime de ces fonds n’a été dépensé, et lorsqu’il est dépensé, il ne peut être dépensé que pour des choses comme la nourriture et les médicaments pour le peuple iranien », a déclaré Watson. a écrit dans un article sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. « Ces fonds n’ont absolument rien à voir avec les horribles attaques d’aujourd’hui et ce n’est pas le moment de se répandre. »

Un haut responsable de l’administration a déclaré : « La possibilité d’utiliser ces fonds au Qatar sera directement liée au paiement d’articles humanitaires de bonne foi – nourriture, produits agricoles, médicaments et dispositifs médicaux uniquement – ​​des demandes examinées et approuvées par les banques qataries et leurs correspondants européens. , qui se sont eux-mêmes engagés à respecter les sanctions. Aucun argent ne va en Iran – jamais. Ces fonds seront utilisés uniquement pour fournir une aide humanitaire essentielle au peuple iranien, avec paiement à des fournisseurs tiers sélectionnés.