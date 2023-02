Nikki Haley promet de s’attaquer aux “intimidateurs” lors de la candidature de 2024 contre Donald Trump

Nikki Haley, l’ambassadrice américaine de l’administration Trump aux Nations Unies, est la première républicaine à défier l’ancien président Donald Trump pour la nomination présidentielle du parti en 2024.

Bien qu’elle ait précédemment écarté la perspective de se présenter contre Trump s’il cherchait à être réélu, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud a annoncé qu’elle se présentait dans un vidéo posté tôt mardi matin et lancera sa campagne lors d’un événement à Charleston mercredi.

Elle s’est présentée comme une candidate modérée par rapport à Trump qui peut gagner aux élections générales, notant qu’elle “ne tolère pas les intimidateurs” tout en s’abstenant de faire directement référence à l’ancien président. Cela pourrait plaire aux élites du parti qui craignent que Trump ne perde à nouveau contre le président Joe Biden, et qui sont impatientes de quitter la politique MAGA de Trump après que ses candidats choisis aient largement sous-performé à mi-mandat.

« Les républicains ont perdu le vote populaire lors de sept des huit dernières élections présidentielles. Cela doit changer », déclare Haley dans sa vidéo d’annonce. “Il est temps pour une nouvelle génération de dirigeants.”

Elle suggère également qu’elle adopterait une position intransigeante contre les ennemis de l’Amérique à l’étranger, soulignant ses références en matière de politique étrangère.

“Certains pensent que nos idées ne sont pas seulement fausses, mais racistes et diaboliques. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. J’ai vu le mal. En Chine, ils commettent un génocide. En Iran, ils assassinent leur propre peuple pour avoir défié le gouvernement », dit-elle dans la vidéo.

Si Haley l’emporte, elle serait la première femme et la première Américaine d’origine asiatique à remporter la nomination du GOP à la présidence, ajoutant à la liste des premières qu’elle a déjà réalisées: la première femme gouverneur de Caroline du Sud et la première Américaine indienne à servir dans un bureau à l’échelle de l’État là-bas. .

Haley a parfois critiqué Trump, décriant son projet de construire un mur frontalier et son affirmation selon laquelle il y avait « des gens très bien » des deux côtés du rassemblement Unite the Right de 2017 à Charlottesville au cours duquel un contre-manifestant a été tué. Elle a néanmoins continué à servir dans son administration en tant que chef de la diplomatie américaine de 2016 à 2018 et a obtenu une rare critique élogieuse de Trump lors de son départ. Maintenant qu’elle défie son ancien patron, il n’est pas clair si elle peut continuer à suivre avec succès la ligne entre le critique de Trump et son allié.

Fille d’immigrants indiens, Haley centre son discours pour la présidence sur la politique étrangère. Elle avait l’une des cotes d’approbation les plus élevées de tous les membres de l’administration Trump et était très respectée par ses pairs au Conseil de sécurité de l’ONU, même lorsqu’elle épousait des décisions politiques controversées, telles que le retrait de Trump de l’accord sur le nucléaire iranien, les accords de Paris sur le climat et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Dans un environnement où la plupart des Américains citent le gouvernement et l’inflation comme les principaux problèmes auxquels sont confrontés les États-Unis, il n’est pas clair si cette expérience de politique étrangère trouvera un écho auprès des électeurs. Mais Haley a aussi des références conservatrices.

Elle a remporté le poste de gouverneur de Caroline du Sud en 2011 avec le soutien de l’aile conservatrice du Tea Party du parti républicain et de l’ancienne gouverneure de l’Alaska Sarah Palin, continuant à resserrer les lois sur l’identification des électeurs, s’opposant à la réinstallation des réfugiés syriens dans l’État et gagnant des éloges bipartites pour avoir pris le drapeau confédéré de la capitale de l’État après qu’un homme armé a tué neuf fidèles noirs à Charleston en 2015. Dans sa vidéo d’annonce, elle a frappé les priorités conservatrices typiques, pestant contre la «gauche socialiste» tout en appelant à la sécurisation de la frontière et à la responsabilité fiscale.

Haley, qui se vante de n’avoir jamais perdu d’élection, et d’autres républicains qui pèseraient les candidatures pour 2024 font face à une primaire difficile. Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui n’a pas encore annoncé sa candidature, ont égalé 33 à 33% en tant que premier choix des électeurs primaires républicains lors d’un sondage de février à l’Université de Monmouth. En comparaison, aucun autre candidat potentiel n’a reçu plus de 2 % de soutien. Mais c’est au début du cycle, et ces chiffres pourraient changer à mesure que les candidats consolident les donateurs et attirent les endossements.

Un champ GOP en expansion peut à certains égards renforcer la candidature de Trump. Plus les candidats annoncent, plus la concurrence dans l’alternative à Trump lane est grande. De nombreux membres du parti craignent une candidature Trump que ses rivaux divisent le vote, lui permettant de l’emporter. Cela a conduit certains républicains à appeler le parti à s’unir tôt derrière DeSantis.

L’ancien vice-président Mike Pence, le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu, l’ancien gouverneur du Maryland Larry Hogan et le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin sont parmi les autres candidats possibles. Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, pourrait également annoncer bientôt, étant donné qu’il doit lancer une «tournée d’écoute» jeudi à Charleston et assister à un forum présidentiel en Caroline du Sud aux côtés de Haley le mois prochain.