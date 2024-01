Nikki Haley promet de continuer à lutter contre Trump après la défaite du New Hampshire

Depuis l’été, Mme Haley a prédit que la course à l’investiture républicaine entraînerait une confrontation entre elle et M. Trump dans son État d’origine. Sa confiance extérieure dans ce scénario n’a pas faibli – pas après qu’elle n’ait pas réussi à se classer deuxième dans l’Iowa, pas après que son principal rival pour le numéro 2, le gouverneur Ron DeSantis de Floride, ait abandonné et soutenu M. Trump, pas après une liste de Les législateurs de Caroline du Sud ont rejoint cette semaine M. Trump sur la souche dans les derniers jours de la course au New Hampshire.

Son message à ses alliés et aux médias : elle est déjà venue ici.

“J’ai remporté deux fois la Caroline du Sud en tant que gouverneur”, a-t-elle déclaré aux journalistes vendredi lors d’un restaurant rétro à Amherst. “Je pense savoir quel est le territoire favorable en Caroline du Sud.”

Mais cela fait 10 ans qu’elle n’était pas sur les listes électorales, et son État et son parti ont changé. M. Trump y a solidifié une base loyale depuis qu’il a remporté la Caroline du Sud lors de la primaire républicaine de 2016 grâce au soutien de Mme Haley à son adversaire, le sénateur Marco Rubio de Floride. Bien que la base républicaine aisée – et plus modérée – de Mme Haley le long de la côte et à Charleston reste intacte, son emprise sur les Midlands s’est relâchée. Dans le nord de l’État, plus conservateur, autour de Greenville, la montée sera probablement encore plus raide.

Le chemin intimidant qui l’attend n’a pas atténué l’enthousiasme de ses partisans qui se sont rassemblés mardi pour sa soirée de veille électorale dans un hôtel de Concord. Beaucoup n’étaient pas originaires du New Hampshire. Près de 100 étudiants étaient originaires de New York.