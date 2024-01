Nikki Haley obtient enfin son affrontement en solo avec Donald Trump dans le New Hampshire

il y a 4 heures

“Mais aujourd’hui, c’est officiellement une course à deux entre moi et Donald Trump !”

Le lendemain de l’énorme victoire de M. Trump dans l’Iowa, un autre rival présidentiel, Vivek Ramaswamy, s’est retiré de la course et a soutenu M. Trump, lui donnant ainsi une nouvelle série de manchettes.

Il a fallu six jours à la campagne de DeSantis pour franchir les étapes du deuil politique et parvenir à l’acceptation. Mais sa décision de se retirer lorsqu’il l’a fait, et de la manière dont il l’a fait, aurait pu contribuer à sceller la victoire de M. Trump.

Un sondage CNN/Université du New Hampshire libéré plus tôt dimanche par exemple, a constaté que 62 % des habitants de l’État qui ont soutenu M. DeSantis ont désigné M. Trump comme deuxième choix, tandis que seulement 30 % ont nommé Mme Haley.

En théorie, sa stratégie était bonne. La primaire républicaine de l’État est ouverte aux électeurs indépendants ainsi qu’aux membres du parti, permettant aux modérés qui n’aiment pas le populisme conservateur de M. Trump d’avoir leur mot à dire. L’État compte également un nombre plus élevé de diplômés universitaires dans sa population, 37 %, ce qui constitue l’un des groupes démographiques les plus forts de Mme Haley.

En termes de politique et de ton, sa campagne a été décrite comme un retour à l’ère pré-Trump au sein du Parti républicain. Il y a plus de compromis dans son message et elle est largement restée à l’écart des politiques de griefs et des théories du complot. Et elle soutient la poursuite du financement américain de la guerre en Ukraine.