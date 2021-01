Selon Nikki Haley, Trump est continuellement «battu» par les Démocrates et les médias. Cette notion de Trump, en tant que victime innocente et outsider, excuse ses crimes et son fanatisme. Son opposition n’a pas inventé Trump: ils l’ont dénoncé. Ce n’est pas un enfant blessé, c’est un sociopathe

– Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) 26 janvier 2021