Nikki Haley insiste sur WW3 si l’Ukraine perd

Le candidat républicain à la présidentielle a expliqué que le seul moyen d’empêcher la guerre était de « faire passer un message » en combattant un

Laisser l’Ukraine perdre face à la Russie sur le champ de bataille déclenchera une guerre mondiale, selon la candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley. L’ancien gouverneur de Caroline du Sud a déclaré dimanche à un auditoire de la mairie de l’Iowa que l’armement de Kiev consistait à « empêcher la guerre » par « envoyer un message” aux rivaux des États-Unis.

« Quand l’Ukraine gagne, ça envoie un message à la Chine avec Taïwan, ça envoie un message à l’Iran qui veut construire une bombe, ça envoie un message à la Corée du Nord qui teste des missiles balistiques, ça envoie un message à la Russie que c’est fini.”

« Il est dans l’intérêt supérieur de l’Amérique, il est dans l’intérêt supérieur de notre sécurité nationale que l’Ukraine gagne. Nous devons aller jusqu’au bout, nous devons le terminer », a-t-elle déclaré.

En savoir plus DeSantis jure de «détruire le gauchisme» aux États-Unis

En ce qui concerne la façon dont la guerre pourrait se terminer, Haley était moins ouverte. « Cela se terminerait en un jour si la Russie se retirait« , a-t-elle suggéré. « Si l’Ukraine se retire, nous envisageons tous la guerre mondiale.” Pour éviter cela, a-t-elle expliqué, Kiev avait besoin d’armes – beaucoup d’armes.

« Une victoire pour l’Ukraine est une victoire pour nous tous, car les tyrans nous disent exactement ce qu’ils vont faire« , a poursuivi Haley, affirmant »La Russie a déclaré que la Pologne et les pays baltes seraient les prochains», si l’Ukraine devait tomber. « Si cela se produit, nous envisageons une guerre mondiale« , a-t-elle répété.

Alors que beaucoup a été écrit sur la possibilité d’une invasion russe de la Pologne ou des États baltes, même la plupart des experts américains admettent que cela est peu probable. Envahir l’un de ces pays déclencherait l’article 5, la clause de défense mutuelle de l’OTAN, transformant un conflit que beaucoup ont décrit comme une guerre par procuration entre Moscou et Bruxelles en une guerre directe entre puissances nucléaires.

Haley n’a pas tardé à se démarquer sur les questions de politique étrangère du favori républicain Donald Trump, qui a plaisanté plus tôt cette année que ce sont les États-Unis, et non la Russie, qui avaient besoin d’un changement de régime, et du challenger Ron DeSantis, qui a minimisé le conflit en Ukraine comme un « litige territorial.”

Lors de la mairie, elle s’est de nouveau moquée de l’idée de rester neutre dans le conflit, insistant «C’est une guerre contre la liberté et c’est celle que nous devons gagner.”

Alors que Haley était ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous Trump, elle n’a pas caché ses penchants interventionnistes, annonçant même une série inattendue de sanctions contre la Russie que la Maison Blanche a ensuite dû retirer. Elle a exhorté l’administration Biden à céder aux demandes du président ukrainien Vladimir Zelensky concernant les avions de combat F-16 pendant des mois et à imposer encore plus de sanctions, insistant sur le fait que Washington est trop indulgent envers Moscou.