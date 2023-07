Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Nikki Haley presse une fois de plus l’establishment politique grisonnant de Washington de se retirer après une paire de moments inquiétants impliquant deux des plus anciens membres du Sénat qui ont fait la une des journaux ces derniers jours.

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud et ambassadeur à l’ONU parlait à Margaret Brennan de CBS dans une interview diffusée dimanche; elle fait actuellement campagne dans les premiers États primaires alors qu’elle cherche la nomination du GOP à la présidence. Un principe central du message de sa campagne depuis son début a été un appel à une nouvelle génération de dirigeants pour prendre la barre des deux partis.

En tant que tel, Brennan l’a interrogée sur le moment où le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, s’est figé et a semblé incapable de parler lors d’une conférence de presse mercredi, après quoi il a été emmené par un collègue. Il a été révélé plus tard que le chef du GOP au Sénat avait subi une chute non divulguée plus tôt en juillet alors qu’il se remettait encore d’une commotion cérébrale subie au printemps.

«Je pense que Mitch McConnell a fait un travail incroyable en ce qui concerne notre système judiciaire. Quand on regarde les juges, quand on regarde la Cour suprême, il a été un grand leader. Mais je pense que c’en est un – vous savez, nous devons arrêter d’élire des gens parce qu’ils ont l’air bien sur la photo ou qu’ils tiennent bien un bébé », a-t-elle déclaré à CBS News.

« Il faut arrêter d’élire des gens parce qu’on les aime et qu’ils sont là depuis longtemps. C’est en fait le problème. Vous devez avoir des limites de durée, car nous avons besoin de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Nous devons avoir une nouvelle génération.

Mme Haley a ajouté lorsqu’elle a été pressée par Brennan de savoir si elle avait confiance en M. McConnell restant chef du caucus républicain du Sénat: «Ce que je dis à propos de Mitch McConnell, Dianne Feinstein, Joe Biden, Nancy Pelosi, tous: sachez quand partir , sachez quand partir. Nous avons d’énormes problèmes qui nécessitent de nouvelles solutions. Nous avons besoin de nouveaux leaders générationnels. Nous apprécions votre service. Nous apprécions ce que vous avez fait. Mais c’est pourquoi nous nous battrons pour la limitation des mandats. Nous devons le faire en Amérique.

Sa remarque nommant le sénateur Feinstein était une référence apparente à un autre moment qui a attiré l’attention des reporters la semaine dernière lorsque le sénateur senior de Californie a semblé confus lors d’une audience en commission et s’est lancé dans un discours appelant à un vote qui était déjà en cours.

Et les inquiétudes persistantes concernant l’âge de Joe Biden l’ont suivi avec acharnement tout au long de son premier mandat. M. Biden, 80 ans, était déjà le président américain le plus âgé à avoir prêté serment en 2021, et fait maintenant face à des appels de progressistes et d’autres préoccupés par les critiques axées sur son acuité mentale pour se retirer et permettre à un jeune politicien d’être porte-drapeau du parti démocrate.

Nikki Haley défie la nomination du GOP (Copyright 2023 Tous droits réservés.)

L’inclusion de Mme Pelosi sur la liste n’est notable qu’étant donné qu’elle est la seule chef de parti nommée à avoir déjà renoncé volontairement à son poste de direction plus tôt cette année. La députée californienne de 83 ans a confié le commandement du caucus démocrate à Hakeem Jeffries au début de l’année tandis que les républicains luttaient pour désigner leur propre chef lors d’une élection chaotique à la présidence.

Mme Haley était moins certaine dans son entretien avec CBS si Donald Trump, 77 ans, serait inclus dans son appel aux politiciens vieillissants à se retirer. Mais elle a soutenu qu’il devrait passer un test d’acuité mentale, comme elle le fait valoir pour tous les candidats à la présidentielle. Et elle a cédé après avoir insisté auprès de Brennan sur le fait que M. Trump n’était « bien sûr » pas celui qu’elle avait en tête lorsqu’elle a lancé son appel à des dirigeants avec de nouvelles idées, malgré l’âge.

« Je viens de dire que nous avons besoin d’un nouveau leader générationnel », a-t-elle noté. « Je veux dire, ça va… pour chacun d’eux. Vous pouvez regarder à travers DC … Bien sûr, je parle de Trump. J’ai dit tout au long de cette campagne qu’il était temps pour nous d’avoir une nouvelle génération. Nous avons perdu – les républicains ont perdu les sept derniers votes populaires sur huit pour le président. Il n’y a pas de quoi être fier, nous devrions vouloir gagner la majorité des Américains, nous devons commencer avec une nouvelle génération pour pouvoir le faire. «