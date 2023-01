NIKKI Haley s’est fait un nom en tant que première femme gouverneur de Caroline du Sud.

Elle a publiquement signalé son intention de se présenter à la présidence en 2024 lors d’apparitions publiques en 2022 et 2023 respectivement.

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud a quitté le poste d’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies sous le cabinet de l’ancien président Donald Trump Crédit : AFP ou concédants de licence

Qui est Nikki Haley ?

Haley, 50 ans, est une politicienne, diplomate et auteure américaine qui a été la première femme gouverneur de Caroline du Sud de 2011 à 2017.

Elle a été ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous le cabinet de l’ancien président Trump de 2017 à 2018.

À l’époque, elle avait affirmé la volonté des États-Unis d’utiliser la force militaire en réponse à de nouveaux essais de missiles nord-coréens à la suite de la crise nord-coréenne de 2017-2018.

Elle a fermement défendu Israël au Conseil de sécurité et a dirigé les efforts pour retirer les États-Unis du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

Haley a volontairement démissionné de son poste en décembre 2018.

Elle est mariée à Michael Haley, originaire de l’Ohio, officier de la Garde nationale de Caroline du Sud.

Nikki Haley est-elle candidate à la présidence en 2024 ?

Haley a pris la parole lors d’un sommet organisé par Christians United for Israel en juillet 2022, où elle a visé les espoirs de Joe Biden de revenir à l’accord nucléaire iranien de 2015.

“Tout ce que Joe Biden signera garantira pratiquement que l’Iran obtiendra la bombe”, a-t-elle déclaré, selon The Hill.

“Pas d’accord vaut mieux qu’un mauvais accord. Et si ce président signe un quelconque accord, je vous ferai une promesse. Le prochain président le déchiquetera dès son premier jour de mandat.

Peu de temps après, elle a ensuite fait allusion à une éventuelle élection présidentielle de 2024, déclarant : “Je dis juste, parfois, il faut une femme”.

Elle avait précédemment déclaré qu’elle ne se présenterait pas à la présidence en 2024 si Trump prévoyait de se représenter.

“Je ne me présenterais pas si le président Trump se présentait et je lui en parlerais”, a déclaré Haley à l’Associated Press.

“C’est quelque chose dont nous aurons une conversation à un moment donné, si cette décision doit être prise. Mais oui, je le ferais, absolument.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait Trump s’il se présentait à nouveau, Haley a simplement répondu “oui”.

Haley a laissé entendre d’autres allusions à une candidature présidentielle dans une interview diffusée le 19 janvier 2023.

Dans l’interview avec Bret Baier de Fox News, elle a signalé son intérêt en déclarant : “Lorsque vous envisagez une candidature à la présidence, vous regardez deux choses : vous regardez d’abord, la situation actuelle pousse-t-elle à un nouveau leadership ? La seconde la question est, suis-je cette personne qui pourrait être ce nouveau leader ?”

Elle a poursuivi: “Oui, nous devons aller dans une nouvelle direction. Et puis-je être ce leader? Oui, je pense que je peux être ce leader.” Au cours de l’entretien, elle a ensuite énuméré ses réalisations et ses réalisations au cours de sa carrière politique.

Haley a déclaré qu’elle soutiendrait Donald Trump s’il décidait de se présenter à nouveau Crédit : EPA

Qu’a dit Haley à propos de Trump en février 2021 ?

En février 2021, Haley a fait des remarques étonnantes sur Trump, affirmant qu’elle pensait qu’il “nous avait laissé tomber” avec ses remarques avant le siège du Capitole américain le 6 janvier.

“Nous devons reconnaître qu’il nous a laissé tomber”, a-t-elle déclaré à Politico.

“Il a emprunté un chemin qu’il n’aurait pas dû, et nous n’aurions pas dû le suivre, et nous n’aurions pas dû l’écouter. Et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. »

À l’époque, Haley a expliqué qu’elle n’avait pas parlé à Trump depuis l’attaque du Capitole américain.

“Quand je vous dis que je suis en colère, c’est un euphémisme”, a-t-elle déclaré. ajoutant sa déception à Trump pour avoir condamné son propre vice-président, Mike Pence.

« Je suis tellement déçu du fait que [despite] la loyauté et l’amitié qu’il avait avec Mike Pence, qu’il lui ferait ça. Comme, je suis dégoûté par ça.

Dans les jours qui ont immédiatement suivi l’attaque, Haley a déclaré dans un discours aux membres du Comité national républicain que Trump s’était « gravement trompé dans ses propos », lors de son rassemblement du 6 janvier.

“Et ce n’était pas seulement ses paroles. Ses actions depuis le jour du scrutin seront jugées sévèrement par l’histoire.”