Nikki Haley est critiquée pour avoir écrit sur un obus d’artillerie israélien : « Finissez-les ! »

L’ancien ambassadeur américain auprès des Nations Unies et candidat républicain à la présidentielle a écrit ce message mardi alors qu’il visitait une station d’artillerie le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban. Cela faisait partie d’un voyage d’une journée dans le pays au cours duquel elle a rencontré les familles de certaines des quelque 1 200 personnes tuées et 253 prises en otage lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Haley a visité les décombres causés par l’attaque et visité le site du festival de musique Nova, dans le sud d’Israël, où des fêtards ont été tués et kidnappés.